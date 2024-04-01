Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
В Богородском округе завершают строительство двух домов для переселенцев из ветхого жилья
«В настоящее время в новых домах ведётся отделка квартир и общедомовых помещений, кроме того, продолжается благоустройство прилегающей территории», — отмечается в сообщении.Квартиры в новых домах получат 128 семей переселенцев из 21 дома в Старой Купавне, признанного аварийным. В частности, расселят дома №№3, 4, 5, 6, 7, 9 и 11 по улице Чапаева, дома №№10, 11, 12, 14 и 15 по улице Кирова, дом №1 на Октябрьской улице, дом №8 на проезде Текстильщиков, дома №№6, 7 и 9 по улице Шевченко и дом №6 на улице Матросова.
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Лев Каштанов