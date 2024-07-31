В Щёлкове завершается капитальный ремонт школы №13

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу №13, расположенную на улице Беляева в Щёлкове, капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объекта достигла почти 90 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В здании завершаются отделочные работы и монтаж слаботочных систем, ведётся пусконаладка оборудования и инженерных сетей. На объекте заняты 105 человек, используется три единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.В ходе капитального ремонта в здании школы обновили фасад, входные группы и кровлю, заменили двери и окна, а также сантехническое оборудование и все инженерные сети. В ближайшее время начнётся сборка и расстановка новой мебели и благоустройство прилегающей территории.
Обновлённая школа откроется 1 сентября.
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