Школу вожатых окончили уже более 2 тыс. подмосковных студентов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Занятия в школе вожатых в Подмосковье уже прошли более 2 тыс. студентов. Такие данные приводятся в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«В эти выходные в лагере отдыха «Литвиново» для них провели выездной интенсив. Ребята приняли участие в мастер-классах по разбору различных лагерных ситуаций. Опытом с вожатыми поделились коллеги из Всероссийских детских центров «Орлёнок», «Океан» и «Алые паруса», – говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что предстоящим летом в Подмосковье будут работать более 1 тыс. лагерей, в том числе 105 загородных и 960 пришкольных. Выбрать место для детского отдыха можно на сайте.
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Лора Луганская