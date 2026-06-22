Юрист рассказал, можно ли новому сотруднику уйти в отпуск до истечения шести месяцев работы

22 июня 2026, 17:53

Юрист Кузнецов: отпуск новому работнику могут дать раньше положенного срока

Фото: iStock/Pla2na

Работник имеет право уйти в оплачиваемый отпуск по истечению шести месяцев непрерывной работы, однако работодатель может отпустить сотрудника и до истечения этого срока. Об этом рассказал юрист hh.ru Александр Кузнецов.





Так, по его словам, для этого необходимо подать письменное заявление в свободной форме. Кроме того, лучше дополнительно зафиксировать факт подачи документа во избежание возникновения недопонимания с работодателем.





«Если у работника есть законные основания для предоставления досрочного отпуска в обязательном порядке, ему необходимо указать в заявлении эти обстоятельства и приложить подтверждающие документы», — посоветовал Кузнецов в беседе с RT.

«При проблемах со здоровьем в отпуске важно сразу уйти на больничный, а затем проинформировать об этом работодателя и написать на его имя заявление. Там необходимо указать, что подчиненный хочет сделать с оставшимися днями: догулять их сразу после выздоровления или перенести на другие даты», — объяснила эксперт.