Юрист рассказал, можно ли новому сотруднику уйти в отпуск до истечения шести месяцев работы
Юрист Кузнецов: отпуск новому работнику могут дать раньше положенного срока
Работник имеет право уйти в оплачиваемый отпуск по истечению шести месяцев непрерывной работы, однако работодатель может отпустить сотрудника и до истечения этого срока. Об этом рассказал юрист hh.ru Александр Кузнецов.
Так, по его словам, для этого необходимо подать письменное заявление в свободной форме. Кроме того, лучше дополнительно зафиксировать факт подачи документа во избежание возникновения недопонимания с работодателем.
«Если у работника есть законные основания для предоставления досрочного отпуска в обязательном порядке, ему необходимо указать в заявлении эти обстоятельства и приложить подтверждающие документы», — посоветовал Кузнецов в беседе с RT.
При этом юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина добавила в разговоре с Москвой 24, что заболевший во время отпуска сотрудник может продлить или перенести дни отдыха.
«При проблемах со здоровьем в отпуске важно сразу уйти на больничный, а затем проинформировать об этом работодателя и написать на его имя заявление. Там необходимо указать, что подчиненный хочет сделать с оставшимися днями: догулять их сразу после выздоровления или перенести на другие даты», — объяснила эксперт.
Если руководство не переносит и не продлевает отпуск заболевшего, необходимо обратиться с жалобой в трудовую инспекцию и прокуратуру. В этом случае руководству грозит штраф до 50 тысяч рублей по статье о нарушении трудового законодательства, заключила Шайдуллина.