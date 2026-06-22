Подмосковье поддержит полиграфический инвестпроект почти на миллиард рублей

22 июня 2026, 20:11

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Проект компании «ВМС-Принт» по расширению производства получит от Фонда развития промышленности Московской области льготный заём на 150 миллионов рублей. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Общий объём инвестиций в проект превысит 997 миллионов рублей. Средства займа составят 15% от общего объёма затрат.

«Компания намерена увеличить объём полиграфического производства на предприятии в Подольске – расширить серийное производство упаковки из микрогофрокартона. Масштабный инвестпроект предусматривает покупку, монтаж и наладку технологического оборудования, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства. Ожидается, что «ВМС-Принт» начнёт производство уже в следующем году», – отметила зампред.