Подмосковье поддержит полиграфический инвестпроект почти на миллиард рублей
Проект компании «ВМС-Принт» по расширению производства получит от Фонда развития промышленности Московской области льготный заём на 150 миллионов рублей. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Общий объём инвестиций в проект превысит 997 миллионов рублей. Средства займа составят 15% от общего объёма затрат.
«Компания намерена увеличить объём полиграфического производства на предприятии в Подольске – расширить серийное производство упаковки из микрогофрокартона. Масштабный инвестпроект предусматривает покупку, монтаж и наладку технологического оборудования, строительство и реконструкцию объектов капитального строительства. Ожидается, что «ВМС-Принт» начнёт производство уже в следующем году», – отметила зампред.АО «ВМС‑Принт» работает на рынке с 2004 года. Сегодня компания представляет собой современный полиграфический комплекс, объединяющий три направления. Это производство картонной упаковки, этикеток и листовок; выпуск самоклеящейся и купонной этикетки, стикеров и термочеков; изготовление изделия из микрогофрокартона.
Производственная инфраструктура включает почти 17 500 метров производственно‑складских площадей. В компании работают более 300 сотрудников.