Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину

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Исполнитель и музыкант Егор Булаткин, известный как Егор Крид, подал иск в Замоскорецкий суд Москвы против главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, передают РИА Новости в инстанции.
Иск относится к статье «о защите чести, достоинства и деловой репутации», в суде его подробности не раскрыли.
Уточняется, что Егор Крид подал иск из-за высказываний Мизулиной. Весной текущего года руководитель «Лиги безопасного интернета» назвала музыканта «главным скамером страны», если перевести с английского языка, то слово означает «мошенник».
Помимо этого, она несколько раз уже призывала проверить репера Егора Крида и ряд других известных личностей из-за их проектов по организации и рекламе азартных игр.
Дело пока не принято к производству. Размер претензий также не уточняется.
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Уточняется, что Егор Крид подал иск из-за высказываний Мизулиной. Весной текущего года руководитель «Лиги безопасного интернета» назвала музыканта «главным скамером страны», если перевести с английского языка, то слово означает «мошенник».
Дело пока не принято к производству. Размер претензий также не уточняется.
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Дана Игумнова