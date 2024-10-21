Сергей Шнуров официально развёлся с женой Ольгой Абрамовой

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости)
Отмечается, что экс-супруги не стали делить имущество. Также у них не возникло споров по двум общим детям. На заседание в мировой суд Москвы, которое прошло в понедельник, Шнуров и Абрамова не пришли.
После развода с дочерью миллионера Абрамовой, как сообщает канал, певец в два раза снизил стоимость корпоративов с участием своей группы. Теперь за выступление длительностью 40 минут на частных вечеринках «Ленинград» просит 18 миллионов рублей. Однако спрос на такие концерты не высок.
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