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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Дневник о сексуальных похождениях»: как Сергей Шнуров живет после равода с дочерью миллиардера, отсудившей 5 млн у помощницы

«Дневник о сексуальных похождениях»: как Сергей Шнуров живет после равода с дочерью миллиардера, отсудившей 5 млн у помощницы

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Рок-музыкант Сергей Шнуров в октябре стал свободным мужчиной. В беседе с журналистами он рассказал о своих музыкальных амбициях и прокомментировал информацию о том, что россияне стали меньше заниматься сексом. Подробности – в материале «Радио 1».

Новый альбом Шнурова


Накануне Сергей представил новый альбом группы «Ленинград» на закрытом мероприятии «Вечерний Звук 2024. Итоги». Перед выступлением музыкант пообщался с журналистами и отметил, что ему не нравятся люди, которые постоянно занимаются саморазвитием. Он добавил, что в настоящее время не ставит перед собой больших целей.



По словам Шнурова, он не переживает о том, будет ли его творчество востребовано публикой.
«Я никогда не думаю об успехе, я делаю то, что мне интересно. Успех — это категория относительная. Я пишу для собственного удовольствия. Мне мои работы нравятся. Это самое главное», — подчеркнул Шнуров в разговоре с VOICE.

Музыкант признался, что ему уже не интересно собирать стадионы на десятки тысяч зрителей, так как это уже было осуществлено. Более того, он испытывает отвращение к людям, которые превращают свою жизнь в бесконечную гонку за успехом.

«Мне противны эти так называемые достигаторы. Я не стремлюсь к достижениям, не хочу быть никем и не собираюсь становиться лучшей версией себя. Это не для меня. У меня нет целей — я просто хочу отдыхать», — подчеркнул фронтмен группы «Ленинград».

Развод с женой



Сергей Шнуров и Ольга Шнурова (Фото: соцсети)

Прошлой осенью Сергей Шнуров расстался со своей четвертой женой Ольгой Абрамовой после шести лет совместной жизни. У пары есть двое детей. Экс-супруги не раскрыли причины своего разрыва. Тем не менее, на одном из светских мероприятий журналисты не упустили возможности спросить артиста о том, как изменилась его сексуальная жизнь.

«Говорите, в этом году россияне стали меньше заниматься сексом? Я думаю, что к этому всё и должно было прийти. Дело в том, что я не веду дневник о своих сексуальных похождениях, поэтому не могу вам точно сказать. Мне нужно посмотреть записи», — с иронией высказался музыкант.

Скандал с личной помощницей


В начале октября Шнуров вновь оказался в центре скандала из-за личной помощницы.

Ранее им на должность личной помощницы была назначена Анастасия Кулигина, обладающая опытом работы со знаменитостями. Она стала отвечать за все крупные расходы семьи и оказывать помощь его супруге Ольге Шнуровой — дочери миллиардера Валерия Абрамова. Спустя несколько месяцев сотрудничества Ольга решила проверить финансовые транзакции и обнаружила недостачу в 5,5 миллиона рублей. В результате проверки выяснилось, что 61 перевод оказался под сомнением: в некоторых случаях сумма превышала заявленную на 2-3 тысячи рублей, а в других — на 20-30 тысяч рублей.

«Это был ад»: Натали впервые раскрыла тайну самоубийства мужа и подробности их личной жизни
«Это был ад»: Натали впервые раскрыла тайну самоубийства мужа и подробности их личной жизни

Наследница миллиардера сразу же обвинила Кулигину, которая имела доступ к личным счетам семьи и использовала их для оплаты покупок, выплаты зарплаты и иногда переводила деньги себе. Анастасия, выслушав обвинения, признала свою вину и попросила прощения у Ольги, объяснив это высокой загруженностью. Однако Шнурова не приняла извинения и продолжила проверку, после чего обнаружила недостачу наличными в размере еще 3,5 миллиона рублей. Суд приговорил Анастасию Кулигину к условному сроку в восемь лет, из которых первые пять лет она проведет на испытательном сроке.

После вынесения приговора экс-помощнике семьи Шнуровых в соцсетях разгорелись бурные обсуждения. Кто-то считает, что доверчивый Сергей впустил в дом «молодую воришку», другие, напротив, поспешили обвинить в сломанной судьбе девушки Ольгу Шнурову.

«Пришла в дом, воспользовалась доверием и обокрала. Молодая, а уже воришка», «Дочке миллиардера эти несколько миллионов роли не сыграют, она ее хотела посадить из-за принципа или ревности. Сломала судьбу», — пишут пользователи сети.

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#музыкант
#супруги
#расходы
#шоу-бизнес
Шнуров назвал себя преподавателем кармических уроков
Музыкант Шнуров: я не ученик кармических уроков, а преподаватель
06 декабря 2024, 11:15

Сергей Шнуров (фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров иронично заявил, что является не учеником кармических уроков, а преподавателем. Так он ответил на вопрос журналиста об извлеченных кармических уроках. Исполнитель также признался, что на самом деле в карму не верит.
«Я не верю в карму, никаких уроков не может быть, я уже не ученик, я скорей преподаватель», — поделился артист в беседе с корреспондентом NEWS.ru.
Недавно стало известно, что 51-летний лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально развелся с супругой Ольгой Абрамовой, дочерью уральского бизнесмена и миллиардера Валерия Абрамова, после шести лет брака. О том, что стало причиной разлада в семье и какое имущество намерены делать супруги — в материале «Радио 1».

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#радио 1
#имущество
#супруги
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#артист
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Лию Ахеджакову предложили убрать из новогодней комедии «Ирония судьбы»
SHOT: актрису Лию Ахеджакову предложили заменить на Боярскую в «Иронии судьбы»
06 декабря 2024, 11:13

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил убрать актрису Лию Ахеджакову из новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Бородин заявил, что Ахеджакову можно заменить на актрису Лизу Боярскую благодаря искусственному интеллекту. По его словам, гражданам РФ, а особенно близким участников спецоперации, будет «по меньшей мере неприятно» смотреть на уехавшую из страны актрису, которая открыто поддержала ВСУ.

Накануне в сети появилось видео с недавнего спектакля Ахеджаковой «Мой внук Вениамин», который прошел в Лос-Анджелесе. В ролике актриса произносит: «Слава Украине!» — в ответ на благодарность одной из украинских поклонниц. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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После смерти актера Мадянова в Москве открыли наследственное дело
Юрист Корягин: после смерти Мадянова в Москве открыли наследственное дело
06 декабря 2024, 08:28

Роман Мадянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

После смерти заслуженного артиста РФ Романа Мадянова в Москве открыли наследственное дело. Об этом заявил юрист Денис Корягин, передает РИА Новости.
По словам юриста, это означает, что родные и близкие покойного приняли наследство. Уточняется, что наследственному делу также присвоен номер.

Корягин пояснил, что родные и близкие, претендующие на наследство, в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя должны подать заявление нотариусу о вступление в наследство. В случае, если этого не произошло в срок, то наследники должны обратиться с соответствующим заявлением в судебную инстанцию.

Напомним, в возрасте 62 лет умер советский и российский актер театра и кино Роман Мадянов. Несколько месяцев назад у него нашли злокачественную опухоль.

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#заявление
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«Продажная Лобода»: пранкер Сорян уличил украинскую певицу в проституции и раскрыл цель ее выступлений перед ВСУ
05 декабря 2024, 17:25

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Популярный пранкер Сурен Каграманов, известный как Сорян, решил высказать свои мысли о Светлане Лободе в своем телеграм-канале. Он напомнил артистке о её поездке на передовую в 2023 году, приуроченной ко Дню независимости Украины, когда она с идеальной прической и макияжем пыталась создать видимость активной поддержки украинских военных. Сорян отметил, что выступления на позициях ВСУ стали для неё вершиной карьеры.

Лобода выступает перед ВСУ ради денег


Пранкер уверен, что за поездками на передовую скрывалось желание певицы заработать на выступлениях. Однако даже такие манипуляции уже не помогают артистке, так как все видят фальш в ее поступках.

«Певицу как ненавидели жители Украины, так и продолжают ненавидеть за проституцию, как физическую, так и политическую», — пишет он.

Пранкер также обратил внимание на то, что Лобода уже давно не живет на Украине, но по первому же зову своих «хозяев» она едет петь песни с нацистами.

«Все прекрасно понимают, что проституток бывших не бывает. Если она получала за половые связи деньги, то и в жизни «элитная» проститутка Лобода все такая же продажная, какой и была всегда в своей профессии», — добавил Сорян.

Антироссийские высказывания и критика поклонников


Ранее в сети появилось видео, на котором Лобода с гордостью прикрепляет к своему бронежилету украинские шевроны, среди которых были и оскорбительные надписи в адрес россиян. Певица также оставила свою подпись на сине-желтом полотне и невнятно исполняла песни под гитару в окружении нацистов. Особое внимание привлек кадр, на котором она рассматривает флешеты с аккуратным маникюром в руках. Это оружие, вероятно, будет использовано боевиками ВСУ против мирного населения, как это уже происходило ранее.
«Это был ад»: Натали впервые раскрыла тайну самоубийства мужа и подробности их личной жизни
«Это был ад»: Натали впервые раскрыла тайну самоубийства мужа и подробности их личной жизни

Некоторые подписчики не оценили старания артистки и расценили поездку как пиар-ход и попытку реабилитации. В комментариях можно было встретить такие мнения:

«Лабудой была, лабудой и осталась», «Главное — в Россию больше не пускать», «Быстро забылись они сами и их песни», «Наверняка у нее уже татушки со свастикой на теле?» и «Лишь бы ее приняли за свою. Гадина».

После неудачной поездки к нацистам Лобода решила вернуться к истокам и вновь начала петь на русском языке, хотя ранее утверждала, что не будет выступать на языке «агрессоров». Впоследствии выяснилось, что изучение нового языка стало для нее настоящей проблемой, так как освоить язык, на котором она никогда не говорила, оказалось непросто. В одном из интервью Лобода даже отметила, что русский язык принадлежит не только России, и что запрещать украинцам говорить на русском — это опрометчивый шаг.

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Лобода хочет вернуться в Россию?


Некоторые пользователи считают, что её действия направлены на возвращение на российский рынок. По их мнению, певица приняла это решение после значительного падения доходов, что негативно сказалось на её уровне жизни.

Лобода долгое время пыталась утвердиться в украинском шоу-бизнесе и привлечь англоязычную аудиторию, но безуспешно.

«Я хочу создавать музыку на украинском, потому что это моя страна, где я родилась. Я также хочу делать англоязычную музыку, так как считаю, что моя цель — это европейский рынок», — заявляла она ранее.

Однако теперь артистка переключилась на план «Б», который включает выступления перед состоятельными российскими бизнесменами и выпуск альбома на русском языке. Один из её клипов на новую песню был снят в цветах российского флага.

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#поездки
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«Это был ад»: Натали впервые раскрыла тайну самоубийства мужа и подробности их личной жизни
05 декабря 2024, 15:39

Певица Натали (Фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

Певица Натали впервые дала откровенное интервью спустя год после трагической утраты мужа Александра Рудина. В программе «Секрет на миллион» на канале НТВ она рассказала Лере Кудрявцевой о подробностях, которые до сих пор оставались неизвестными.

Знакомство с будущим супругом


Натали и Александр встретились в 1990 году на рок-фестивале. Артистка призналась, что всегда мечтала о таком муже и сразу поняла, что Рудин — это её судьба.

Пара поженилась 24 августа 1991 года: Натали было 17 лет, а Александру — 21. Из-за несовершеннолетия певицы их могли расписать только в случае беременности. Как сообщали СМИ, им удалось обойти это ограничение благодаря хитрости: одна из подруг сделала поддельную справку о беременности Натали.

Поклонники считали Натали и Александра Рудина идеальной парой, однако уже в начале их совместной жизни супруги столкнулись с тяжелыми утратами: обе беременности Натали закончились выкидышами. Выбраться из этого состояния ей помогла любовь и поддержка мужа. После этого пара на протяжении десяти лет пыталась завести ребенка.

В итоге Александр и Натали воспитывали троих сыновей: Арсения, Анатолия и Евгения.


Самоубийство мужа


Певица Натали и ее супруг Александр Рудин (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)

Артистка подтвердила, что Александр, с которым она прожила более 30 лет и родила троих детей, покончил с собой летом 2023 года. Он долгое время боролся с последствиями COVID-19, что негативно отразилось на его психическом состоянии. Натали призналась, что никогда не предполагала, что ей придётся хоронить любимого человека.

«Это был ад при жизни», — поделилась певица в интервью.
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По словам Натали, её муж был не только спутником жизни, но и продюсером, а также верным другом. То, что супруг решил свести счеты с жизнью, стало для нее ударом.

«Это то, чем я сейчас живу, но я готова рассказать все, как было. Я никогда не видела смерть так близко. Он лежит вот так... Ни одной кровиночки», — поделилась певица, утирая слезы.

Прежде Натали отказывалась от интервью и старалась не говорить о покойном муже. Она перестала ездить на гастроли и признавалась, что ей легче переносить утрату среди людей: в метро, магазинах, на улице.

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Mаsh: Актрисе Ларисе Голубкиной экстренно потребовалась помощь медиков
05 декабря 2024, 08:48

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Актрисе Ларисе Голубкиной срочно понадобилась медицинская помощь. Она вызвала врачей в свою квартиру в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
У народной артистки РСФСР онкология и паллиативный статус, по этой причине 84-летняя Голубкина на регулярной основе принимает специальные лекарства. Но на днях у неё начались сильнейшие боли. Уточняется, что ей даже перестали помогать препараты.

Тогда домой к актрисе приехала бригада паллиативной помощи. Ей выдали мощный анальгетик, который стабилизировал состояние. Сейчас Голубкина восстанавливается.

Звезде фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» также предстоит пройти курс химиотерапии для достижения ремиссии.

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#трагедия
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#актриса
#препараты
#дома
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«Я гребаный дьявол»: против Пи Дидди впервые дали неанонимные показания, кому рэпер угрожал убийством
04 декабря 2024, 19:38

P. Diddy с дочками (фото: социальные сети Ченс Комбс)

Дело, связанное с преступлениями знаменитого рэпера и продюсера, продолжает обрастать новыми интересными подробностями. В то время как все подавали иски в суд анонимно, одна известная личность решила не скрывать себя и рассказать всё как есть. Кто она и какие обвинения предъявляет Пи Дидди расскажет «Радио 1»

Новый иск против Пи Дидди


Против Пи Дидди подано уже несколько десятков исков. Сейчас скандальный рэпер в тюрьме, где ожидает суд, который должен начаться 5 мая. Однако в интернете активно ходят слухи, что он сумел тайно откупиться от содержания под арестом.

Все обвинения, выдвинутые против него, рэпер отрицает. В то же время новый иск может оказать значительное влияние на развитие дела, ведь это первое ненанонимное обращение. Истицей стала дизайнер Брайана «Бана» Бонголан, ранее сотрудничавшая с Дидди и его девушкой Кэсси Вентурой, которая также пострадала от P. Diddy.

Бонголан требует от скандального музыканта компенсацию в размере 10 миллионов долларов. Она также раскрыла новые подробности о преступлениях, совершённых Дидди.

Что ещё творил P. Diddy


Брайана была не только свидетельницей жестокого обращения рэпера с Кэсси, но и сама стала жертвой его агрессии. Она рассказывала, что Вентура часто ходила с фингалами и синяками по всему телу. Кроме того, по словам дизайнера, Дидди был патологически ревнив и часто врывался в квартиру Кэсси, обвиняя её в измене.

Девушка призналась, что видела одну из драк рэпера и его девушки.
«Он бросил большой кухонный нож в Вентуру, а та, действуя в целях самообороны, бросила один в него в ответ», — сообщила Бонголан.

Очередная жертва Пи Дидди


Поначалу всё для Брайаны казалось настоящей сказкой. Она познакомилась с Дидди после того, как подружилась с Кэсси Вентурой в 2014 году. В тот период Бонголан мечтала о возможности заявить о себе, и встреча с рэпером казалась шансом изменить её жизнь.

Какое-то время всё шло хорошо. Девушка, которая ещё недавно подрабатывала в скейт-шопе, начала жить совершенно другой жизнью. Она занималась дизайном курток для Bad Boy Entertainment, разрабатывала обложки для альбомов, участвовала в съемках клипов и создавала вещи для линии одежды Вентуры.

Однако со временем сотрудничество с Дидди заиграло другими красками. Во время одной из фотосессий, по словам Брайаны, рэпер, недовольный чем-то, внезапно сорвался и начал кричать на неё.
«Я гребаный дьявол», — закричал он в нескольких сантиметрах от ее лица.
Со временем угрозы становились всё серьёзнее и опаснее.
«Ты не представляешь, что я могу с тобой сделать. Я могу тебя убить», — сказал P. Diddy Брайане.
Девушка поверила словам Комбса (он же Пи Дидди), ведь своими глазами увидела, что рэпер способен на насилие.

«Все выпивали, что-то курили»: Тимати рассказал, что на самом деле происходило на скандальных вечеринках P. Diddy
«Все выпивали, что-то курили»: Тимати рассказал, что на самом деле происходило на скандальных вечеринках P. Diddy

Кроме того, ходили слухи, что именно он взорвал автомобиль Кида Кади, так как приревновал Вентуру к нему.

Помимо этого, были сплетни, что рэпер снял шкуру с собаки своего соперника.

26 сентября 2016 года Пи Дидди, по слова Бонголан, чуть не сбросил ее с 17 этажа. В тот вечер девушка осталась на ночь у Вентуры, но их разбудил громкий стук в дверь. Это был пьяный и агрессивный рэпер.

Дизайнер хотела спрятаться от него на балконе, но ей не удалось: Дидди мгновенно подлетел к ней и грубо схватил ее за грудь. После этого он поднял её и посадил на перила.

«Какого хрена ты натворила?», — кричал рэпер, как утверждается в иске.

Пряталась от рэпера


В этот момент на балконе появилась Вентура и закричала на Дидди, прося его остановиться. Эмоции рэпера, действительно, угасли (в исковом заявлении указывается, что он мог испугаться того, что Кэсси стала свидетелем инцидента).

Однако свою агрессию он всё же решил выплеснуть на Бану: когда он уходил, он грубо толкнул её на стол. В иске утверждается, что этот инцидент нанес Брайане значительный психологический ущерб.

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#насилие
#музыкант
#жертва
#суд
#статьи
#p. diddy
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«Королева скандалов»: как протеже Киркорова Люся Чеботина испортила отношения с коллегами по сцене
04 декабря 2024, 17:37

Люся Чеботина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Люся Чеботина в последнее время оказалась в центре нескольких скандалов с другими артистами. Исполнительница «Солнце Монако» даже успела получить звание «королевы скандалов». Причины разногласий Чеботиной с коллегами читайте в материале «Радио 1».

После того как карьера певицы стала идти в гору, Чеботина начала диктовать свои правила в мире шоу-бизнеса и вступать в конфликты с коллегами. Сама же певица не считает себя конфликтным человеком и свое поведение оправдывает тем, что защищается от нападок.

Скандал с Идой Галич


Ида Галич (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Весной 2023 года разразился громкий скандал между Чеботиной и Галич. Выяснилось, что певица планировала приехать на съемки детского шоу «1-11», которое вела Ида. К назначенному времени Чеботина не появилась на съёмочной площадке и работу пришлось отменить. Галич заявила, что Люся просто не приехала на съемки и даже не сообщила о своем отсутствии.


«Этот поступок можно назвать не иначе, как «свинство». Хотя бы извинилась, что не приехала» — написала Галич в соцсетях.

Пытаясь оправдаться, Чеботина рассказала в сети о том, что Ида была предупреждена. Певице в тот день нездоровилось и об отмене съемки Галич уведомили еще утром. Девушки долго обменивалась оскорблениями в сети.

PR-директор Люси Антон Богуславский считает поведение Иды ничем другим, как пиар-ходом. Галич необходимо было обратить внимание публики на новый проект «1-11», а тут удачно сложились обстоятельства.

Словесная перепалка с Дубцовой


Ирина Дубцова (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)

Певица Ирина Дубцова дала интервью Лауре Джугелии, в котором обсуждала самые популярные современные треки и неоднозначно отреагировала на имя Люси Чеботиной. Дубцова отметила, что с пониманием относится к плагиату своих песен и не устраивает скандалов, когда замечает это у других артистов. Джугелия сказала, что Чеботина, скорее всего, не смогла бы проигнорировать плагиат, ведь ей нравится восстанавливать справедливость публично.

Это интервью не осталось не замеченным Чеботиной и в сети между певицами завязалась словесная перепалка. Так, Чеботиной удалось втянуть в конфликт абсолютно неконфликтную Ирину Дубцову. Ситуация между девушками так ничем и не закончилась, публике не удалось узнать истинные причины взаимного недовольства певиц.

Недопонимание с Лерой Кудрявцевой


Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Встреча Кудрявцевой и Чеботиной на фестивале «Новая волна» обернулась явным недопониманием между артистками. Телеведущая поделилась с журналистами, что Чеботина на фестивале не пустила ее в гримерную комнату. Когда ей удалось туда войти, молодая певица встретила Кудрявцеву не слишком радушно, что немного разозлило Леру.

У Люси Чеботиной есть другая версия случившегося. Лера Кудрявцева не вовремя открыла дверь в гримерную, Люся в это время меняла костюмы. В результате люди на площадке едва не увидели обнаженную грудь певицы.

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#съёмки
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В центре Москвы звезды устроили «голую вечеринку-2»: как Гудков, Инстасамка, Глюкоза и другие артисты угодили в скандал
04 декабря 2024, 13:04

Глюкоза (Фото: РИА / Новости Кирилл Каллиников)

Московский бутик концептуальной одежды устроил вечеринку в часть своего 15-летия. На мероприятии собрались звезды, не усвоившие урок Ивлеевской полуголой тусовки. Подробности — в материале «Радио 1».

Было бы желание, а повод найдется


На днях в сеть снова просочились кадры, на которых представители бомонда отжигают в откровенных нарядах и ведут себя крайне развратно. На тусовке собрались дизайнеры, актеры, певцы, не обошлось и без полуголых девиц и представителей ЛГБТ*. Среди многим известных лиц была Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Гоша Рубчинский, Мария Миногарова, Александр Гудков, Юлия Коваль и Инстасамка. Новую интерпретацию «голой вечеринки» уже прозвали в сети «Содомом и Гоморрой».

Словно специально провоцируют общество

Фото: соцсети

Наталья Чистякова-Ионова еще вчера обвиненная в употреблении запрещенных веществ, на вечеринке снова была не в себе и устраивала на полу развратные танцы с Гошей Рубчинским.

Телеведущий Александр Гудков, покинувший Россию после громкого скандала, не упустил возможности на вечеринке снова коверкать известные песни. При входе на мероприятие артист облизал афиши, так сказать вошел с юмором.


Инстасамка устраивала дикие вызывающие танцы под свои же песни. На тусовке работал мини-тату-салон, в котором желающие могли оставить воспоминание о мероприятии на своем теле. И желающие нашлись. Мария Миногарова, Юлия Коваль и даже Ольга Карпуть не смогли устоять и сделали небольшие тату.

Такое поведение как плевок в лицо гражданам страны


Александр Гудков (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Всем понятно, что сейчас не самое подходящее время для подобных мероприятий. Обычные люди сводят концы с концами, а тут такие излишества и непристойности. После вечеринки Ивлеевой привлечены к ответственности были не все. Кого-то поругали и забыли, что позволило звездам снова вернуться на сцену и продолжить зарабатывать. Пока у звезд есть поклонники, прощающие любые выходки, такое поведение не прекратиться. Актер театра и кино Сергей Марочкин прокомментировал прошедшее мероприятие в личном Дзен-канале.

«Все мы видим как «звезды» легко и быстро «отмываются» от почти любых проступков. И они так и будут себя вести пока собирают полные залы и стадионы, пока зритель им все прощает. И тут не только артисты виноваты, ведь есть же миллионные просмотры и рейтинги даже у самых пошлых шоу, у каждой, даже самой скандальной «звезды» есть преданные поклонники. И это замкнутый круг», — написал актер.

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