«Дневник о сексуальных похождениях»: как Сергей Шнуров живет после равода с дочерью миллиардера, отсудившей 5 млн у помощницы

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Новый альбом Шнурова
Накануне Сергей представил новый альбом группы «Ленинград» на закрытом мероприятии «Вечерний Звук 2024. Итоги». Перед выступлением музыкант пообщался с журналистами и отметил, что ему не нравятся люди, которые постоянно занимаются саморазвитием. Он добавил, что в настоящее время не ставит перед собой больших целей.
По словам Шнурова, он не переживает о том, будет ли его творчество востребовано публикой.
«Я никогда не думаю об успехе, я делаю то, что мне интересно. Успех — это категория относительная. Я пишу для собственного удовольствия. Мне мои работы нравятся. Это самое главное», — подчеркнул Шнуров в разговоре с VOICE.
Музыкант признался, что ему уже не интересно собирать стадионы на десятки тысяч зрителей, так как это уже было осуществлено. Более того, он испытывает отвращение к людям, которые превращают свою жизнь в бесконечную гонку за успехом.
«Мне противны эти так называемые достигаторы. Я не стремлюсь к достижениям, не хочу быть никем и не собираюсь становиться лучшей версией себя. Это не для меня. У меня нет целей — я просто хочу отдыхать», — подчеркнул фронтмен группы «Ленинград».
Развод с женой
Прошлой осенью Сергей Шнуров расстался со своей четвертой женой Ольгой Абрамовой после шести лет совместной жизни. У пары есть двое детей. Экс-супруги не раскрыли причины своего разрыва. Тем не менее, на одном из светских мероприятий журналисты не упустили возможности спросить артиста о том, как изменилась его сексуальная жизнь.
«Говорите, в этом году россияне стали меньше заниматься сексом? Я думаю, что к этому всё и должно было прийти. Дело в том, что я не веду дневник о своих сексуальных похождениях, поэтому не могу вам точно сказать. Мне нужно посмотреть записи», — с иронией высказался музыкант.
Скандал с личной помощницей
В начале октября Шнуров вновь оказался в центре скандала из-за личной помощницы.
Ранее им на должность личной помощницы была назначена Анастасия Кулигина, обладающая опытом работы со знаменитостями. Она стала отвечать за все крупные расходы семьи и оказывать помощь его супруге Ольге Шнуровой — дочери миллиардера Валерия Абрамова. Спустя несколько месяцев сотрудничества Ольга решила проверить финансовые транзакции и обнаружила недостачу в 5,5 миллиона рублей. В результате проверки выяснилось, что 61 перевод оказался под сомнением: в некоторых случаях сумма превышала заявленную на 2-3 тысячи рублей, а в других — на 20-30 тысяч рублей.
Наследница миллиардера сразу же обвинила Кулигину, которая имела доступ к личным счетам семьи и использовала их для оплаты покупок, выплаты зарплаты и иногда переводила деньги себе. Анастасия, выслушав обвинения, признала свою вину и попросила прощения у Ольги, объяснив это высокой загруженностью. Однако Шнурова не приняла извинения и продолжила проверку, после чего обнаружила недостачу наличными в размере еще 3,5 миллиона рублей. Суд приговорил Анастасию Кулигину к условному сроку в восемь лет, из которых первые пять лет она проведет на испытательном сроке.
После вынесения приговора экс-помощнике семьи Шнуровых в соцсетях разгорелись бурные обсуждения. Кто-то считает, что доверчивый Сергей впустил в дом «молодую воришку», другие, напротив, поспешили обвинить в сломанной судьбе девушки Ольгу Шнурову.
«Пришла в дом, воспользовалась доверием и обокрала. Молодая, а уже воришка», «Дочке миллиардера эти несколько миллионов роли не сыграют, она ее хотела посадить из-за принципа или ревности. Сломала судьбу», — пишут пользователи сети.Читайте также:
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