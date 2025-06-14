Шохин: иностранные компании готовятся к возвращению в Россию
Глава РСПП Александр Шохин заявил, что иностранные компании готовятся к возобновлению отношений с партнерами из РФ. Об этом он рассказал ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума.
«Иностранный бизнес, который работает в России, и, так сказать, готов возобновить работу с Россией, у него есть ощущение того, что скоро, как говорится, если не зеленый свет, то желтый свет зажжется и надо быть на старте в первых рядах», — заявил агентству Шохин.
Как пояснил глава РСПП, те компании, которые остались в РФ, лишь приостановили приток инвестиций в производства на территории России. При этом сейчас компании ждут своеобразной отмашки, после которой те начнут вкладывать средства в развитие своего бизнеса в РФ.