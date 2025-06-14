Пушков: цена нефти вырастет до 130 долларов из-за конфликта на Ближнем Востоке

14 июня 2025, 02:23

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Стоимость барреля нефти может вырасти до 110-130 долларов на фоне конфликта между Израилем и Ираном. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.





Как пояснил Пушков, увеличение стоимости произойдет в случае блокады Ормузского залива Ираном и Бад-эль-Мандебского пролива хуситами.





«В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх. Пока за кадром остается осуществимость такого перекрытия, особенно в части Баб-эль-Мандебского пролива, но даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив в условиях войны приведут к существенному росту мировых цен на нефть - по прогнозам, до 110 или даже до 130 долларов за баррель», — пишет сенатор в своем telegram-канале.