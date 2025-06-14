Пушков: цена нефти вырастет до 130 долларов из-за конфликта на Ближнем Востоке
Стоимость барреля нефти может вырасти до 110-130 долларов на фоне конфликта между Израилем и Ираном. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Как пояснил Пушков, увеличение стоимости произойдет в случае блокады Ормузского залива Ираном и Бад-эль-Мандебского пролива хуситами.
«В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх. Пока за кадром остается осуществимость такого перекрытия, особенно в части Баб-эль-Мандебского пролива, но даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив в условиях войны приведут к существенному росту мировых цен на нефть - по прогнозам, до 110 или даже до 130 долларов за баррель», — пишет сенатор в своем telegram-канале.
Напомним, что в ночь на 13 июня израильская армия атаковала ядерные объекты в Иране. Таким образом страна пытается препятсвовать развитию иранской ядерной программы. Иран совершил ответный удар и выпустил порядка 100 баллистических ракет по Израилю.