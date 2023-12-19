Шойгу рассказал, сколько добровольцев и военных по контракту принято в ВС РФ в 2023 году

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В текущем году в ВС РФ набрали более 490 тысяч добровольцев и военных оп контракту, из них - четыре тысячи студентов. Такие данные привел министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
«Ежедневно более полутора тысяч человек подают заявления о приеме на военную службу. Только в этом году набрано около четырехсот девяноста тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев», - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что в это число вошли более четырех тысяч студентов. Они взяли академический отпуск и отправились выполнять боевые задачи в зону спецоперации.
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