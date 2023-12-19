Шойгу: Сегодня армия России является самой подготовленной и боеспособной в мире

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Российская армия стала самой подготовленной и боеспособной в мире, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Сегодня армия России является самой подготовленной и боеспособной в мире. Украина получила от спонсоров $203 млрд. Вооружение и военная техника поступают Киеву из 15 государств. Но противник был остановлен», - прокомментировал нынешнюю ситуацию Шойгу.
Глава оборонного ведомства заявил, что с начала специальной военной операции были убиты и ранены 383 тысячи украинских солдата.
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Евгения Парфентьева