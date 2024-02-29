«С нами лучше не связываться»: Шойгу ответил на заявления Запада о ядерном оружии РФ

Фото: kremlin.ru
В своём послании Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин дал понять, что с нами лучше не связываться, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
По словам министра оборона, западные лидеры успели наговорить много глупостей о России, включая мнимые угрозы о применении РФ ядерного оружия.
Напомним, вчера российский министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области. Шойгу также поручил сотрудникам предприятия ускорить темпы отправки военной техники и вооружений российской армии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сегодня ясно и четко отвечено: у нас это есть, и это должно представлять для вас не просто угрозу, а должно привлекать ваше внимание к тому, что с нами лучше не связываться», — прокомментировал ситуацию Шойгу.
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Евгения Парфентьева