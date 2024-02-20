Путин и Шойгу обсудили военные вопросы

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Встреча президента России Владимира Путина и главы Министерства обороны Сергея Шойгу состоялась в Кремле.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что информация об исходе собрания будет раскрыта позднее.
Наблюдатели полагают, что обсуждаемые темы, возможно, касаются важных военно-стратегических вопросов, определяющих будущее России в мире.
Ожидается, что результаты этой встречи будут влиять на геополитическую ситуацию и военную стратегию страны, но пока что они остаются в секрете, ожидая своего момента для публичного раскрытия, пишетLenta.ru.
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Наблюдатели полагают, что обсуждаемые темы, возможно, касаются важных военно-стратегических вопросов, определяющих будущее России в мире.
Ожидается, что результаты этой встречи будут влиять на геополитическую ситуацию и военную стратегию страны, но пока что они остаются в секрете, ожидая своего момента для публичного раскрытия, пишетLenta.ru.
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Маруняк Сергей Дмитриевич