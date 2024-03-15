Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента России

Видео: Минобороны РФ
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сообщению, свой выбор они сделали совместно с военнослужащими Объединенной группировки войск на избирательном участке в Южном военном округе.
Напомним, 15 марта в России стартовали выборы президента. Проголосовать в этот раз можно будет в течение не одного дня, как раньше, а сразу трёх — с 8:00 до 20:00 каждый день с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: нынешний глава государства Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».
Накануне действующий президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам страны. Он заявил, что выборы являются очень важным событием для страны. По словам Путина, их итоги прямо отразятся на развитии России в ближайшие годы. Действующий президент также призвал всех жителей страны проголосовать, поскольку «только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества».
Читайте также:
С 15 по 17 марта жителей Московской области пригласили прийти на выборы всей семьёй
ВЦИОМ: 80% среди опрошенных россиян заявили, что пойдут на выборы президента РФ
В России официально начались выборы президента
Напомним, 15 марта в России стартовали выборы президента. Проголосовать в этот раз можно будет в течение не одного дня, как раньше, а сразу трёх — с 8:00 до 20:00 каждый день с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: нынешний глава государства Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».
Читайте также:
С 15 по 17 марта жителей Московской области пригласили прийти на выборы всей семьёй
ВЦИОМ: 80% среди опрошенных россиян заявили, что пойдут на выборы президента РФ
В России официально начались выборы президента
Элина Позднякова