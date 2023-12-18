МВД: Предварительно, семье военного из Батайска угрожали с Украины

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Семье погибшего военного Романа Рудакова, предварительно, поступали угрозы с украинской стороны, об этом сообщили в «МВД Медиа».
«Ростовские полицейские принимают меры к установлению злоумышленников, которые угрожали семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова. Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины», - прокомментировали ситуацию на портале.
Ранее интернет облетела шокирующая новость – на кирпиче в Донецкой Народной Республике нашли послание, которое, предположительно, оставил Рудаков. «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», - сообщалось в послании. Штурмовая группа Рудакова попала в засаду в ходе освобождения Марьинки, все солдаты, входившие в её состав, погибли.
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