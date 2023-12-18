МВД: Предварительно, семье военного из Батайска угрожали с Украины

Восьмикласснице, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, вовремя не оказали необходимую психологическую помощь. Об этом сообщила старший инспектор отдела аналитического сопровождения следствия управления контроля за следственными органами СК РФ Анна Старжинская во время выступления в Госдуме.