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МВД: Предварительно, семье военного из Батайска угрожали с Украины

18 декабря 2023, 21:08
Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

Семье погибшего военного Романа Рудакова, предварительно, поступали угрозы с украинской стороны, об этом сообщили в «МВД Медиа».

«Ростовские полицейские принимают меры к установлению злоумышленников, которые угрожали семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова. Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины», - прокомментировали ситуацию на портале.

Ранее интернет облетела шокирующая новость – на кирпиче в Донецкой Народной Республике нашли послание, которое, предположительно, оставил Рудаков. «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», - сообщалось в послании. Штурмовая группа Рудакова попала в засаду в ходе освобождения Марьинки, все солдаты, входившие в её состав, погибли.

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#семья
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13-летняя россиянка всю жизнь прожила среди могильных крестов с кладбища
В Екатеринбурге 13-летняя девочка жила с принесёнными с кладбища крестами
18 декабря 2023, 20:21

Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

В Екатеринбурге 13-летняя девочка всю жизнь прожила среди крестов, принесённых в квартиру с кладбища. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Отмечается, что в квартире, где проживала школьница, находились религиозные атрибуты, портрет Григория Распутина и могильный крест до потолка.

Семья не оплачивала коммунальные услуги, после чего в их квартире был отключен газ и электричество. Общая сумма долга по платежам составила порядка миллиона рублей.

Соседи уверяют, что хозяйка квартиры периодически приносила домой могильные кресты с кладбища и пасхальные яйца.

Уточняется, что 13-летняя девочка никогда не ходила в школу. В настоящее время её поместили в психоневрологический диспансер.

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#инцидент
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Устроившего стрельбу в Некрасовке мужчину отправили под домашний арест
18 декабря 2023, 20:04

Фото: iStock/Andrii Zorii

Мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета в московской Некрасовке, отправили под домашний арест, об этом сообщили представители столичной прокуратуры в своём Telegram-канале.
«Кузьминский районный суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

Напомним, вечером 16 декабря мужчина поссорился с сотрудником пункта выдачи и его другом. Местный житель пошёл домой, взял травматический пистолет, вернулся в пункт выдачи и устроил там стрельбу. Пострадавших госпитализировали с травмами груди и шеи.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отмечается, что следственные действия продолжаются.

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Российском самолёту разрешили пролететь через Норвегию из-за ЧП на борту
18 декабря 2023, 19:22

Фото: РИА Новости/Пивов

Пассажирскому самолёту российской авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявшему рейс Москва – Варадеро, разрешили совершить пролёт через воздушное пространство Норвегии из-за ЧП на борту. Об этом сообщалось в эфире телеканала NRK.
Отмечается, что на борту случился экстренный медицинский случай, который позволил получить разрешение на пересечение воздушного пространства Норвегии.

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели жёсткие ограничения в отношении России. Так, Евросоюз, США и Канада и ряд других государств закрыли небо для российских самолётов.

Ранее в Росавиации проанализировали динамику авиационных происшествий за 2023 год и заявили об их снижении на 1,3%.

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#самолет
#россия
#страны
#ограничения
#евросоюз
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Кондуктор высадила ребёнка из автобуса в лесополосе у кладбища в Ленобласти
«47.news»: кондуктор высадила ребёнка из автобуса в лесополосе в Ленобласти
18 декабря 2023, 19:06

Фото: iStock/LeManna

Кондуктор высадила 12-летнего мальчика из автобуса в лесополосе в Ленинградской области. Об этом сообщает «47.news».
Отмечается, что вечером 17 декабря бабушка посадила своего внука на автобус, следовавший по маршруту Ивангород – Кингисепп. Она попросила кондуктора высадить ребёнка на остановке «поселок Кингисеппский», где его должна была встретить мама. Однако автобус проехал эту остановку.

В итоге, около половины девятого вечера мальчика высадили на следующей остановке и оставили одного в неосвещённой лесополосе рядом с кладбищем. К счастью, мальчик смог дозвониться до родителей, которые попросили знакомых забрать сына на автомобиле.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. В компании-перевозчике отметили, что к ним не поступало обращений и жалоб.

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#ленинградская область
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#ребёнок
#лес
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МЧС: При пожаре в жилом доме Петербурга погиб человек
18 декабря 2023, 18:53

Фото: iStock/sarawutk

В результате пожара в жилом доме Санкт-Петербурга погиб человек, об этом сообщили представители ГУМЧС в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, пожар разгорелся в трёхкомнатной квартире жилого дома на Школьной улице.

Уже в 18:08 возгорание было локализовано на площади в 60 квадратных метров.

Из горящего здания удалось успешно эвакуировать 26 человек. 

«На месте пожара обнаружен погибший человек», - прокомментировали ситуацию представители МЧС. При этом, личность погибшего пока что не раскрывается. 

Отмечается, что в ликвидации пожара принимали участие 6 единиц техники и 27 сотрудников спасательной службы.

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#пожар
#погибший
#санкт-петербург
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В СК РФ раскрыли, как можно было предотвратить стрельбу в гимназии Брянска
СК РФ: стрелявшей в школе в Брянске вовремя не оказали психологическую помощь
18 декабря 2023, 18:47

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Восьмикласснице, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, вовремя не оказали необходимую психологическую помощь. Об этом сообщила старший инспектор отдела аналитического сопровождения следствия управления контроля за следственными органами СК РФ Анна Старжинская во время выступления в Госдуме.
Она подчеркнула, что девочка находилась в тяжёлой жизненной ситуации, которая негативно влияла на её психологическое состояние. А те, кто мог помочь ей, вовремя не увидели в этом необходимости. 

Старжинская также добавила, что при расследовании подобных случаев причины всегда одни и те же, поскольку своевременное оказание психологической помощи, в том числе школьным психологом, имеет колоссальное значение и влияет на дальнейшее развитие событий. 

Напомним, что 7 декабря ученица восьмого класса принесла в брянскую гимназию №5 охотничье ружьё отца и совершила несколько выстрелов в классе. В результате были ранены шесть её одноклассников, одна девочка была застрелена, а сама восьмиклассница покончила с собой. 

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#ск рф
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#стрельба
#гимназия
#психологическая помощь
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СК РФ объявит в розыск писателя Бориса Акунина*
18 декабря 2023, 18:32

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Следственный комитет планирует объявить в розыск писателя Бориса Акунина. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Акунина* по статьям об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о деятельности российской армии. 

На прошлой неделе против писателя было возбуждено уголовное дело по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. 

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

**признан Минюстом РФ иноагентом
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#писатель
#уголовное
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Задержанный глава самарского ГУ МЧС Бойко замешан сразу в нескольких грязных делах
Задержанный глава самарского ГУ МЧС Бойко вешал кредиты на подчиненных
18 декабря 2023, 17:54

Фото: iStock/sakhorn38

Задержанный глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко брал кредиты на своих подчинённых, а деньги забирал себе. Об этом пишет Baza со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, Бойко часто вешал кредиты на своих сотрудников, а деньги забирал себе. Позже он помогал им получать премии, чтобы платить по счетам. Однако про некоторых сотрудников он забыл, тогда счета их начали арестовывать из-за задолженностей. На просьбы о помощи он не реагировал.

После массы жалоб над Бойко офицеры устроили суд чести. По их мнению, Бойко поступил недостойно своего звания. Тогда никакого наказания он не понес, однако данную характеристику внесли в его личное дело, чтобы он не мог претендовать на вышестоящую должность. Только вот перед получением новой должности информация из личного дела бесследно исчезла.

Кроме того, Бойко замешан в темной истории с квартирами. В Самарской области ему выдали жилье в закрытом военном городе Рощинском. Он должен был освободить его, когда получил другое жилье в Самаре от губернатора, однако этого он не сделал. Скандал также был оперативно замят.

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#мчс
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#скандал
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Нижегородец пристегнул к себе наручниками девушку и угрожал ей гранатой
В Нижнем Новгороде задержан мужчина, пристегнувший к себе девушку наручниками
18 декабря 2023, 17:31

Фото: iStock/Fedorovekb

В Нижнем Новгороде мужчина пристегнул к себе наручниками молодую женщину и угрожал ей электрошокером и гранатой для страйкбола. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
Из сообщения следует, что 26-летняя девушка смогла позвонить в полицию. По ее словам, она поссорилась со своим молодым человеком, после чего он пристегнул ее к себе наручниками и насильно удерживал удерживал около получаса.

«Свои действия агрессор сопровождал демонстрацией предмета, внешне схожего с гранатой, а также электрошокера. Женщина смогла достать мобильный телефон и вызвать полицию», - пояснили в пресс-службе МВД.

Злоумышленника быстро задержали. Оказалось, что он угрожал своей жертве страйкбольной гранатой. По данному факту организована проверка.

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