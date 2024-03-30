Шойгу потребовал от работников оборонного завода на Алтае «пахать в три смены»

Фото: сайт Кремля
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал работу предприятий оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. Работников одного из заводов, где он увидел незанятые станки, он призвал «пахать в три смены».
Шойгу проверил выполнение предприятиями государственного оборонного заказа. На одном из заводов, специализирующемся на выпуске составных частей к авиационным, зенитным, гранатомётным боеприпасам, реактивным снарядам для систем залпового огня и пулемётным лентам министру обороны доложили, что сумели увеличить производство в три с половиной раза.
На другом предприятии глава Минобороны увидел несколько неработающих станков и остался этим крайне недоволен. Он подчеркнул, что страна направляет на оборонные нужды большие средства, чтобы предприятия ни в чём не нуждались и могли выпускать всё, что требуется, в необходимом количестве.
Глава Минобороны поручил алтайскому заводу ускорить темп строительства новых производственных площадей. Он также потребовал наказать организации, по вине которых возникли задержки в строительстве новых объектов ОПК в Алтайском крае.
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На другом предприятии глава Минобороны увидел несколько неработающих станков и остался этим крайне недоволен. Он подчеркнул, что страна направляет на оборонные нужды большие средства, чтобы предприятия ни в чём не нуждались и могли выпускать всё, что требуется, в необходимом количестве.
«У вас на 30 станков три наладчика. Что вы тут налаживаете? Вы пахать должны в три смены!» — резко заявил Шойгу.
Глава Минобороны поручил алтайскому заводу ускорить темп строительства новых производственных площадей. Он также потребовал наказать организации, по вине которых возникли задержки в строительстве новых объектов ОПК в Алтайском крае.
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Александр Бойцов