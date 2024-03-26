Шойгу прокомментировал возможность новой мобилизации в России

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России не будет мобилизации для создания санитарной зоны в приграничных регионах страны.
«Это глупость, полная абсолютно», — так Шойгу ответил на вопрос журналистов о необходимости мобилизация для создания буферной зоны в белгородской области.
Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин заявил, что санитарная зона должна быть непреодолима для средств поражения ВСУ. Путин также добавил, что не исключает того, что создание санитарных зон будет на тех территориях, которые в настоящее время находятся под контролем Киева.
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Элина Позднякова