Шойгу раскритиковал руководство «Уралтрансмаша» за срыв сроков гособоронзаказа

Фото: сайт Кремля
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Екатеринбург посетил предприятия военно-промышленного комплекса. Он выразил неудовольствие главному конструктору Уральского завода транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») по поводу затягивания сроков изготовления новой партии самоходных комплексов.
Предприятие специализируется на производстве и ремонте самоходных артиллерийских систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также новой установки 2С35 «Коалиция СВ», напоминает пресс-служба оборонного ведомства РФ. Именно промедление с вводом в эксплуатацию последней из названных моделей самоходки и вызвало недовольство главы Минобороны.
Глава российского оборонного ведомства после завершения проверки выполнения предприятием государственного оборонного заказа также напомнил, что увеличение объёмов производства самоходных артиллерийских установок (САУ) является поручением президента РФ Владимира Путина.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что САУ 2С35 «Коалиция СВ» способна кардинально изменить обстановку в зоне специальной военной операции в пользу России. Эта боевая машина обладает высочайшей скорострельностью, а также крупным калибром и дальнобойностью, отметил эксперт.
Читайте также:
Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет на заводе в Екатеринбурге
Россия в два раза увеличила выпуск ракет для систем ПВО
Шойгу проверил ход модернизации НИИ Минобороны в Московской области
«Кончайте дурака валять, ребята. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас так все спокойненько, так сказать, хорошо», — сказал Шойгу руководству завода.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что САУ 2С35 «Коалиция СВ» способна кардинально изменить обстановку в зоне специальной военной операции в пользу России. Эта боевая машина обладает высочайшей скорострельностью, а также крупным калибром и дальнобойностью, отметил эксперт.
Читайте также:
Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет на заводе в Екатеринбурге
Россия в два раза увеличила выпуск ракет для систем ПВО
Шойгу проверил ход модернизации НИИ Минобороны в Московской области
Александр Бойцов