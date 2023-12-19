«Шок»: Россияне рассказали американскому журналисту об ужасах в Латвии

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Латвийские власти подвергли жителей с паспортами РФ нападкам. Об этом пишет журналист Эндрю Хиггинс для New York Times.
«В балтийской стране русскоязычных преследуют страх и опасение», — говорится в публикации.
Хиггинс посетил город Даугавпилс в Латвии, где по-русски говорят более 80% жителей. Гражданка России Нина Марцинкевич, проживающая в Латвии 63 года, рассказала, что, когда этой осенью ей сообщили о лишении права на проживание в стране, медицинское обслуживание и государственную пенсию, она «потеряла сознание от шока».
Журналист подчеркнул, что учить латышский язык заставляют даже пожилых людей, хотя это им тяжело даётся. Как результат, русскоязычные жители Латвии крайне разгневаны из-за своего «второсортного статуса», заключил Эндрю Хиггинс.
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