В Латвии избили и вытеснили в Белоруссию двух иностранцев

Фото: istockphoto/peterscode
Латвийские сотрудники силовых структур избили и вытеснили через границу на территорию Белоруссии двух беженцев.
Об этом пишет белорусский Государственный погранкомитет в Telegram.
На теле мигрантов обнаружили многочисленные гематомы и следы от ударов. Их бросили на границе в таком состоянии. В Белоруссии им была оказана первая помощь на границе. Мужчин доставили в больницу.
В погранкомитете указывают на особую жестокость миграционной политики латвийских властей. Медикам не удалось спасти 13 беженцев, искавших защиты и помощи в европейских странах.
Читайте также:
На рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их
В Днепропетровской области случился пожар на складе из-за ночных взрывов
В Екатеринбурге пропал тихий подросток, который ушёл за книгами
«Вчера вечером, 15 декабря, на границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили двух иностранцев. Со слов мужчин, они были задержаны на сопредельной территории латвийскими военными», — сообщил комитет.
В погранкомитете указывают на особую жестокость миграционной политики латвийских властей. Медикам не удалось спасти 13 беженцев, искавших защиты и помощи в европейских странах.
Читайте также:
На рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их
В Днепропетровской области случился пожар на складе из-за ночных взрывов
В Екатеринбурге пропал тихий подросток, который ушёл за книгами
Мария Фирсова