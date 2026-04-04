Шоколад оказался под риском полного исчезновения
К 2050 году шоколад может полностью исчезнуть с рынков из-за климатических изменений в Западной Африке и Латинской Америке, где выращивается основная часть какао-бобов. Об этом сообщает Green Economy Coalition (GEC).
Западная Африка является ключевым центром мирового производства компонента для любимого многими лакомства. Здесь выращивается около 70 процентов всего мирового какао.
Однако, в будущем этот регион может потерять более половины своих пригодных земель для выращивания какао. В то же время, Колумбия может потерять около 20 процентов своих земель, подходящих для этой цели.
Причины такой катастрофической ситуации включают экстремальные температуры, нестабильные осадки, засухи, пожары и болезни растений. Почти 91 процент какао, который импортируется в Великобританию, поступает из стран, подверженных климатическим рискам, отмечает производитель шоколада и владелец компании Lucocoa Chocolate Амарачи Кларк. Эта проблема затрагивает не только Африку, но и такие страны, как Белиз, Перу, Мексика, Бразилия, Эквадор и Индонезия.
Цены на какао уже значительно выросли, увеличившись за год на 400 процентов. Эксперты считают, что одним из возможных решений проблемы может стать выращивание какао в тени более высоких деревьев.
Читайте также: