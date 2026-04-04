Россиян предупредили об опасности незаконных схем с налоговыми вычетами

04 апреля 2026, 15:11

Депутат Панеш: мошенничество с налоговыми вычетами грозит сроком до четырёх лет

Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) предупредил об опасности участия в незаконных схемах получения налоговых вычетов.





В беседе с RT политик пояснил, что гражданину предлагают купить поддельную справку об оплате медицинских услуг или договор с фиктивной клиникой.

«Человек подаёт декларацию 3-НДФЛ с этими документами, получает возврат налога (13% от заявленной суммы), а часть «откатывает» организаторам схемы. Внешне всё выглядит легально. Получение налогового вычета на основании подложных документов — это налоговое мошенничество», — предупредил он.