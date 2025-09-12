В России определили норму часов на выполнение домашнего задания у школьников

12 сентября 2025, 04:12

Кравцов: На все домашнее задание у школьников должно уходить не более 3,5 часа

Фото: iStock/Ritthichai

Максимальное время выполнения домашних заданий для школьников любых классов не должно превышать 3,5 часа в день. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.





Он добавил, что такой норматив является единым. Важно, что продолжительность в 3,5 часа отводится на выполнение суммарного объема домашней работы по всем предметам, а не на задания по одному из них.



Кравцов также указал, что существуют отдельные нормы времени домашней работы для учеников разных классов. Так, в 1 классе ребенок должен тратить на все задания не более 1 часа, во 2-3 классах это время повышается до 1,5 часов, в 4-5 классах — до 2 часов, в 6-8 классах — до 2,5 часов. Для учащихся 9-11 классов установлен лимит в 3,5 часа.



