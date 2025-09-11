В России могут изменить порядок назначения повышенной выплаты к пенсии

11 сентября 2025, 11:10

Депутат Нилов: поднимать выплату к пенсии предлагают каждые 10 лет

Фото: iStock/mars58

В России могут назначать повышенные выплаты к пенсии по старости каждые 10 лет. Об этом рассказал председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.





Он напомнил, что на сегодняшний день согласно пенсионному законодательству повышенные фиксированные выплаты к пенсии получают россияне, достигшие 80-летнего возраста.



Сейчас же в ГД поступило предложение с изменениями этого порядка, составленное самими пенсионерами, которые приходили на встречу с депутатами.





«Направлено оно на создание дифференцированной модели, когда возраст подобного увеличения пенсии снижается с 80 до 70 лет. Также эта модель предусматривает, что размер повышенной выплаты должен увеличиваться каждые десять лет», — пояснил Нилов в беседе с RT.

«Далее такое информирование осуществляется один раз в три года. Для получения этих сведений застрахованное лицо должно быть зарегистрировано в единой системе идентификации и аутентификации», — отметил Балынин.