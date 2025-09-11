В России могут изменить порядок назначения повышенной выплаты к пенсии
Депутат Нилов: поднимать выплату к пенсии предлагают каждые 10 лет
В России могут назначать повышенные выплаты к пенсии по старости каждые 10 лет. Об этом рассказал председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он напомнил, что на сегодняшний день согласно пенсионному законодательству повышенные фиксированные выплаты к пенсии получают россияне, достигшие 80-летнего возраста.
Сейчас же в ГД поступило предложение с изменениями этого порядка, составленное самими пенсионерами, которые приходили на встречу с депутатами.
«Направлено оно на создание дифференцированной модели, когда возраст подобного увеличения пенсии снижается с 80 до 70 лет. Также эта модель предусматривает, что размер повышенной выплаты должен увеличиваться каждые десять лет», — пояснил Нилов в беседе с RT.
Он добавил, что поправки в пенсионное законодательство подготовили и уже внесли на рассмотрение.
Тем временем кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что Соцфонд с помощью уведомлений на портале «Госуслуги» сообщает россиянам предполагаемый размер страховой пенсии по старости. Он уточнил, что впервые это происходит за 20 лет до выхода на пенсию, чтобы у людей была возможность скорректировать свою пенсионную стратегию для увеличения последующих выплат.
«Далее такое информирование осуществляется один раз в три года. Для получения этих сведений застрахованное лицо должно быть зарегистрировано в единой системе идентификации и аутентификации», — отметил Балынин.
Также информацию о предполагаемом размере пенсии можно получить в органах Фонда пенсионного и социального страхования.
По словам Балынина, уведомления помогут россиянам понять механизм определения размера страховых выплат по старости.