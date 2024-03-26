Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ по делу о теракте в «Крокусе»

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Решение принял Басманный суд Москвы — Василий Малюк арестован на два месяца с момента задержания в РФ или экстрадицию из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ранее Малюк заявлял об ответственности СБУ за атаки на Крымский мост, теперь его ведомство подозревают в причастности к теракту в Москве.
Материалы на его арест зарегистрировали вместе с ходатайством об аресте грузина Александра Инасаридзе, которого также обвиняли в причастности к атаке на Крымский мост.
В понедельник 25 марта президент РФ Владимир Путин в ходе эфира на телеканале «Россия 24» сообщил, что теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов. Он отметил, что Следственному комитету РФ предстоит прояснить еще целый ряд вопросов, связанных с участием исламистов в подмосковном теракте, а также усилить меры безопасности в городах страны.
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Материалы на его арест зарегистрировали вместе с ходатайством об аресте грузина Александра Инасаридзе, которого также обвиняли в причастности к атаке на Крымский мост.
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Мария Федоровцева