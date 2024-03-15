В Приморье осудят мужчину за вывоз леса в Китай на сумму более миллиарда рублей

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В Приморском крае прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в составе организованной преступной группировки (ОПГ) вывез из России в Китай древесины более чем на миллиард рублей. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на источники в ведомстве.
Следствие сообщает, что в период с 2015 по 2019 годы мужчина был в составе ОПГ и реализовывал схему незаконного вывоза с территории Российской Федерации древесины различных пород — дуб, ель, ясень и прочих.
Нарушитель смог сбыть продукции в объеме более 125 тысяч кубометров. Выручка составила более 1 миллиарда рублей. Древесину вывозили в Китай с территории Хабаровского края и Приморья.
Уголовное дело на контрабандиста в дальнейшем рассмотрит Центральный районный суд Хабаровска. Для исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемого.
Два соучастника обвиняемого скрылись за пределами России и объявлены в международный розыск.
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Нарушитель смог сбыть продукции в объеме более 125 тысяч кубометров. Выручка составила более 1 миллиарда рублей. Древесину вывозили в Китай с территории Хабаровского края и Приморья.
Два соучастника обвиняемого скрылись за пределами России и объявлены в международный розыск.
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Мария Федоровцева