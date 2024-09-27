SHOT: Осуждённый пожизненно глава Ореховской ОПГ хочет отправиться на СВО

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Лидер Ореховской организованной преступной группировки Сергей Буторин по кличке Ося отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в ЯНАО. Он уже во второй раз написал прошение об отправке его в зону специальной военной операции.
Один раз 59-летний преступный авторитет уже писал такое заявление, но ему отказали как раз из-за пожизненного срока, напоминает телеграм-канал SHOT. На этот раз главарь ОПГ уверен, что ему разрешат отправиться на фронт благодаря «специальным решениям». Поэтому он уже начал подготовку к отправке в зону спецоперации.
Буторин ежедневно тренируется, изучает йогу, занимается дыхательными практиками, упражнениями для концентрации внимания. Он уверен, что пригодится на передовой, учитывая его знания, полученные в армии, где он был сапёром. Из рядов Вооружённых сил РФ Буторин уволился в чине прапорщика.
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Александр Бойцов