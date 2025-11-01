SHOT Проверка: В России выросли продажи вибраторов в четыре раза
В октябре россиянки массово скупали вибраторы — продажи этой интим-игрушки выросли почти в четыре раза и превысили все показатели года.
Как пишет SHOT Проверка, аналогичный всплеск наблюдался и прошлой осенью. Особенно востребованными являются модели с функцией подогрева — их покупают чаще в холодные вечерние месяцы.
Психологи объясняют рост интереса сезонными изменениями в состоянии людей. Осенняя прохлада и пасмурная погода нарушают биоритмы, заставляют искать уединённый комфорт для поднятия настроения, снижения стресса и восполнения дефицита близости, который у многих появляется после активного лета.
Переходный период способствует рефлексии и желанию пробовать новое, что тоже подталкивает к экспериментам с интимными устройствами.
