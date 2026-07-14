Депутат Нилов призвал ужесточить наказание за нападение на врачей

14 июля 2026, 16:07

Фото: iStock/Yingko

В России необходимо ужесточить наказание за нападение на медицинских сотрудников, которые находятся при исполнении, а также за создание препятствия для движения автомобиля скорой помощи. Так считает глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.





В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что на сегодняшний день за подобные злодеяния предусмотрены слишком легкие наказания. Так, за непропуск скорой помощи грозит небольшой штраф или лишение водительских прав.





«Это скорая. Она не катается без дела. Она везет больного в реанимацию или срочно едет на выезд. То же самое касается нападения. Если человек себе позволяет совершать противоправные действия в отношении врачей, конечно, это должно быть более действенное, более жесткое наказание», — подчеркнул депутат.