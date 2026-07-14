Достижения.рф

В Казани хотят ограничить прокат электросамокатов для одной категории граждан

В Казани предложили ограничить прокат электросамокатов для малолетних
Фото: istockphoto/Alina Shilova

В Казани с сегодняшнего дня для аренды электросамокатов ввели возможность использования цифрового ID. Доступ к сервису хотят наладить так, чтобы пользоваться им могли только совершеннолетние.



Об этом на брифинге сообщил министр цифрового развития Республики Татарстан Илья Начвин, пишет «Татар-информ». По словам главы ведомства, уже запустили пилотный этап внедрения цифрового идентификатора, а полный переход на возрастной ценз ожидается до конца текущего года.

Указанная мера направлена на повышение безопасности дорожного движения. Предполагается, что запрет для несовершеннолетних позволит снизить аварийность с участием средств индивидуальной мобильности как на проезжей части, так и в пешеходных зонах.

Ранее Минтранс предложил регионам продвигать электросамокаты вместо запретов. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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