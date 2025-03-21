SHOT: Семья Артёма Дзюбы владеет в России недвижимостью на миллиард рублей

Артём Дзюба (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Семья Артёма Дзюбы владеет в России недвижимостью, общая стоимость которой превышает миллиард рублей. При этом самому лучшему бомбардиру в истории отечественного футбола ничего не принадлежит.
Всё имущество большей частью оформлено на отца футболиста, сообщает телеграм-канал SHOT. В собственности Сергея Дзюбы, например, находятся две квартиры, расположенные по соседству, на Мосфильмовской улице в Москве. Их общая площадь составляет около 350 квадратных метров, а стоимость превышает 600 миллионов рублей. Ранее за ним числились ещё две шикарные квартиры в доме по улице Усачёва в Хамовниках. В 2023 году папа спортсмена эту недвижимость продал. Также Сергею Дзюбе принадлежит ещё одна небольшая квартира в Гольяново. Её площадь составляет 38 квадратных метров, а стоимость — 12,5 миллиона рублей.
Также на отца звёздного форварда оформлен огромный дом и земельный участок в подмосковном коттеджном посёлке «Усадьба Жодочи». Эти угодья вместе с усадьбой оцениваются в 350 миллионов рублей.
Есть кое-какая собственность и у матери Артёма, хотя на фоне супруга её имущество выглядит скромнее. Светлан Дзюба владеет 99-метровой квартирой на улице Вавилова и небольшой кладовой там же. Всё вместе стоит около 63,5 миллиона рублей. До 2023 года ей принадлежала ещё одна квартира в том же доме площадью 137 квадратных метров. Кроме того, мама с сыном имели в общей собственности ещё одно жильё в районе Новокосино, но затем продали его. С тех пор Артём Дзюба на своё имя недвижимость больше не приобретал.
Напомним, нападающий тольяттинского «Акрона» является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету на текущий момент 235 забитых мячей. Кроме того, отличившись в недавнем товарищеском матче со сборной Гренады, Дзюба также стал рекордсменом по голам за главную команду страны (31 забитый мяч). По обоим показателям он превзошёл уже завершившего карьеру Александра Кержакова.
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SHOT: Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу
Также на отца звёздного форварда оформлен огромный дом и земельный участок в подмосковном коттеджном посёлке «Усадьба Жодочи». Эти угодья вместе с усадьбой оцениваются в 350 миллионов рублей.
Есть кое-какая собственность и у матери Артёма, хотя на фоне супруга её имущество выглядит скромнее. Светлан Дзюба владеет 99-метровой квартирой на улице Вавилова и небольшой кладовой там же. Всё вместе стоит около 63,5 миллиона рублей. До 2023 года ей принадлежала ещё одна квартира в том же доме площадью 137 квадратных метров. Кроме того, мама с сыном имели в общей собственности ещё одно жильё в районе Новокосино, но затем продали его. С тех пор Артём Дзюба на своё имя недвижимость больше не приобретал.
Напомним, нападающий тольяттинского «Акрона» является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету на текущий момент 235 забитых мячей. Кроме того, отличившись в недавнем товарищеском матче со сборной Гренады, Дзюба также стал рекордсменом по голам за главную команду страны (31 забитый мяч). По обоим показателям он превзошёл уже завершившего карьеру Александра Кержакова.
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Александр Бойцов