SHOT: Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу

Артем Дзюба (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Лучшим нападающим в истории российской сборной по футболу стал бомбардир Артем Дзюба.
Как пишет Telegram-канал Shot, игрок забил Гренаде в товарищеском матче. В национальной команде этот гол стал для него 31-м, уточнили авторы.
Дзюба сыграл под 22-м номером, под которым его последний раз вызывали в сборную в 2021 году. Перед этим сообщалось о 234-м мяче форварда тольяттинского клуба «Акрон».
Ранее экс-нападающий петербургского «Зенита» Павел Погребняк заявлял, что рекорд Артема Дзюбы не смогут побить еще долгое время.
В свою очередь президент РПЛ назвал футболиста легендой российского футбола. Артему Дзюбе 36 лет.
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Дзюба сыграл под 22-м номером, под которым его последний раз вызывали в сборную в 2021 году. Перед этим сообщалось о 234-м мяче форварда тольяттинского клуба «Акрон».
Ранее экс-нападающий петербургского «Зенита» Павел Погребняк заявлял, что рекорд Артема Дзюбы не смогут побить еще долгое время.
В свою очередь президент РПЛ назвал футболиста легендой российского футбола. Артему Дзюбе 36 лет.
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Никита Кротов