Артем Дзюба (Фото: Instagram*/artem.dzyuba)
Футболист Артем Дзюба не будет играть в матче против Замбии. Как уточнил главный тренер российской сборной Валерий Карпин, то же самое касается Даниила Фомина и Александра Солдатенкова.
«Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков, и на матч с Замбией выйдет другой состав», — привел слова Карпина РФС.Карпин добавил, что игроки отдохнут, а затем начнут готовиться к чемпионату и Кубку страны. Указанная тройка участвовала накануне в товарищеском матче против Гренады. Встреча проходила в Москве и закончилась разгромным счетом 5:0 в пользу сборной России. Дзюба стал лучшим нападающим в истории национальной команды.
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