Главный тренер «Акрона» Тедеев поздравил Дзюбу с рекордом в сборной России

Артем Дзюба (Фото: Instagram*/artem.dzyuba)
С рекордом в российской сборной поздравил футболиста Артема Дзюбу главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев. Его цитирует портал Metaratings.ru.
«Поздравляю Артёма с таким колоссальным успехом, которого он достоин и достиг благодаря трудолюбию, таланту и своим родителям», — произнес Тедеев.
Кроме того, он назвал бомбардира лучшим форвардом российской современности, а также пожелал ему не останавливаться и быть максимально полезным своей команде.
Дзюба стал лучшим нападающим в истории сборной России, забив в матче с Гренадой 31-й гол за национальную сборную.
Ранее о рекорде Дзюбы высказывался экс-бомбардир «Зенита» Павел Погребняк.
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