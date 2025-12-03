Достижения.рф

Новогодний концерт на Елисейских полях отменили из-за угрозы безопасности

Власти Парижа отменили новогодний концерт на Елисейским полях
Традиционный новогодний концерт на Елисейских полях не состоится из соображений безопасности. Об этом сообщает телеканал BFMTV.



Организаторы праздника нашли альтернативное решение. Концерт запишут заранее и покажут в прямом эфире вечером 31 декабря. При этом пиротехническое шоу пройдет в соответствии с планом.

По словам мэра столицы Франции, прошлогодний опыт показал, что Елисейские поля не приспособлены для приёма такого количества посетителей. Масштабное скопление людей создавало определённые риски для безопасности горожан и гостей города.

