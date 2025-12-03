Новогодний концерт на Елисейских полях отменили из-за угрозы безопасности
Традиционный новогодний концерт на Елисейских полях не состоится из соображений безопасности. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Организаторы праздника нашли альтернативное решение. Концерт запишут заранее и покажут в прямом эфире вечером 31 декабря. При этом пиротехническое шоу пройдет в соответствии с планом.
По словам мэра столицы Франции, прошлогодний опыт показал, что Елисейские поля не приспособлены для приёма такого количества посетителей. Масштабное скопление людей создавало определённые риски для безопасности горожан и гостей города.
