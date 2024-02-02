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SHOT: В Курской области пьяный мужчина ударил ребёнка в «Пятёрочке»

02 февраля 2024, 02:34
Фото: iStock/stefanamer

Фото: iStock/stefanamer

В магазине «Пятерочка» города Курчатова (Курская область) «Пятерочка» мужчина напал на ребёнка и был задержан. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.




Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Житель Курчатова подошел к мальчику и ударил кулаком в голову — ребенок упал на пол, после чего мужчину остановили другие покупатели. Нападавший сразу скрылся из магазина, но его уже задержала полиция. Известно, что в момент нападения он был сильно пьян.

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#дети
#пьянство
#нападение
#курская область
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PTI: В Индии голубь «отсидел» в ветклинике якобы за шпионаж в пользу Китая
02 февраля 2024, 01:57

Фото: iStock/Yuri_Karamanenko

В Индии голубь восемь месяцев «отсидел» в ветеринарной клинике из-за подозрений в шпионаже в пользу Китая, сообщает индийское информагентство PTI.
Птицу изловили в мае 2023 года в порту в пригороде Мумбаи. По данным полиции, на её лапах имелосьдва кольца: из меди и алюминия. А на внутренней стороне крыльев красовались китайские надписи, из-за чего птицу и заподозрили в шпионаже.

В ходе расследования выяснилось, что речь о шпионаже не идёт. Оказалось, что голубь участвовал в гонках в открытых водах Тайваня. Во время одного из таких мероприятий он покинул страну и прилетел в Индию.

В итоге, птицу всё же решили отпустить.

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#птицы
#голуби
#индия
#китай
#шпион
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Маленькие собаки с длинным носом живут дольше крупных и плоскомордых псов
AFP: Британские учёные выяснили, что таксы и уиппеты живут дольше бульдогов
02 февраля 2024, 00:57

Фото: iStock/Ирина_Мещеряков

Маленькие собаки с длинным носом, такие как уиппеты и миниатюрные таксы, живут на несколько летдольше, чем крупные плоскомордые породы, такие как английские бульдоги. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в четверг, 1 февраля, сообщает AFP.
Исследование, основанное на данных о более чем полумиллионе собак по всей Великобритании, направлено на то, чтобы помочь людям, планирующим завести собаку, убедиться, что они выбрали породу, которая в итоге проживёт долгую и здоровую жизнь.

Кирстен Макмиллан, менеджер по обработке данных британского благотворительного фонда Dogs Trust, объяснила журналистам, что это было первое исследование, в котором изучалось, как ожидаемая продолжительность собачьей жизни варьируется в зависимости от такого широкого спектра факторов, включая породу, размер, форму морды и пол.

«У кобеля среднего размера с плоским лицом, такого как английский бульдог, почти в три раза больше шансов прожить более короткую жизнь, чем у суки небольшого размера с длинным лицом, такой как миниатюрная такса или итальянская борзая», — сказала она AFP.

Предыдущие исследования показали, что короткие носы плоскомордых собак, также называемых брахицефалами, позволяют им больше походить на человеческих младенцев, что делает их особенно симпатичными для своих владельцев. Но такие короткие носы также вызывают серьезные проблемы с дыханием.

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#великобритания
#собаки
#животные
#ученые
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Глава Пентагона Остин извинился за то, что скрывал информацию о своей болезни
02 февраля 2024, 00:23

Фото: сайт Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин публично извинился за то, что поступил неправильно, скрыв от Белого дома данные о своём здоровье. Об этом он заявил на прошедшей 1 февраля пресс-конференции, стенограмма которой опубликована на сайте Пентагона.
«Я должен был сообщить президенту о моем диагнозе рака. Я также должен был сообщить своей команде и американской общественности. И я беру на себя всю ответственность. Я приношу извинения своим товарищам по команде и американскому народу <...> Американский народ имеет право знать, сталкиваются ли их руководители с проблемами со здоровьем, которые могут повлиять на их способность выполнять свои обязанности, даже временно. Поэтому следовало уведомить более широкий круг, особенно президента», — заявил Остин.

Молчание о диагнозе, по словам Остина, было «не столько вопросом секретности, сколько вопросом конфиденциальности». Он пояснил, что такой диагноз, как у него, особенно в афроамериканском сообществе — это то, что люди обычно хотят сохранить в секрете.

9 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида заявили, что Остин проходит лечение от рака простаты, обнаруженного у него на ранней стадии. Прогнозы в центре назвали «превосходными».

Остин попал в больницу ещё 1 января. При этом, как отмечает CNN, администрации Соединённых Штатов не сразу сообщили о степени серьёзности болезни главы Пентагона. Правительству заявили, что Остин действительно всё ещё находится в больнице, однако, уже идёт на поправку.

При этом ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Остин продолжит занимать свою должность, несмотря на скандал вокруг его госпитализации.

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#сша
#министр
#пресс-конференция
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Глава МИД Израиля Кац встретился с участниками группы «Би-2»
01 февраля 2024, 21:59

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Глава израильского МИД Исраэль Кац встретился с участниками рок-группы «Би-2», которых депортировали из Таиланда, об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X.
Напомним, музыкантов задержали 24 января после концерта в Пхукете. По официальной причине — у группы не было соответствующих разрешений на проведение мероприятия. Участников «Би-2» поместили в миграционную тюрьму, где они содержались в камере на 80 человек. 31 января стало известно, что всех музыкантов благополучно депортировали в Израиль.

«Сегодня я встретился с участниками группы «Би-2», одной из ведущих русскоязычных групп, которые вернулись после задержания в Таиланде», — написал Кац.

Министр также заявил, что Израиль никогда не бросает своих граждан в беде, завершив сообщение словами: «Музыка победит».

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#таиланд
#израиль
#рок
#музыканты
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Адвокат Жорин допустил выход Ефремова по УДО в марте
01 февраля 2024, 21:26

Фото: istockphoto.com/artisteer

Адвокат Сергей Жорин заявил, что актёр Михаил Ефремов может выйти по УДО уже в марте.
«У этой процедуры есть свои нюансы. Так, мнение администрации колонии и надзорных органов о заключенном. Но поскольку, как следует из публикаций СМИ, Ефремов был на хорошем счету и занимался художественной самодеятельностью, вряд ли это мнение станет препятствием на пути к его освобождению. Тем не менее, однозначных прогнозов относительно такого исхода я давать не могу. Но как человек я искренне желаю удачи Михаилу Ефремову», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Жорин.

Он с человеческой точки зрения выразил уверенность в том, что артист осознал всю тяжесть совершённого им преступления и готов вернуться к социальной жизни на свободе.

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#сми
#мнение
#михаил ефремов
#артист
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Футуролог Кононов заявил об опасности разделения на «киборгов» и «обычных» людей
01 февраля 2024, 20:47

Фото: istockphoto.com/Фото: istockphoto.com

Футуролог Александр Кононов заявил, что в будущем может сложиться жёсткое разделение общества на людей с чипами в голове, имеющих невероятные возможности, и людей без него.
Опасность, по его словам, будет заключаться в войнах между двумя этими группами людей.

«Есть опасность того, что благодаря этому изобретению элиты разделят общество на «киборгов» и «натуралов», последние из которых будут лишены всех тех невероятных возможностей, что даёт чипирование, и из-за этого начнутся самоистребительные войны. Но этого можно избежать как раз с помощью философского концепта, который сможет сохранить цивилизационное единство», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кононов.

Ранее сообщалось о том, что компания американского предпринимателя Илона Маска Neuralink по производству чипов для мозга получила разрешение для клинических испытаниях на людях.

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#общество
#опасность
#катастрофа
#люди
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В доме в Пересвете с трещиной на фасаде проведут капремонт
01 февраля 2024, 20:31

Фото: телеграм-канал Дмитрия Акулова

В городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа отремонтируют дом, по фасаду которого на днях пошла трещина. О таком решении на встрече с жильцами объявил глава муниципалитета Дмитрий Акулов. На время работ людей разместят в манёвренном фонде.
«Главный вывод экспертов в том, что здание не аварийное и подлежит ремонту. Все детали, перечень работ будем согласовывать с Фондом капремонта и собственниками комнат. Когда будет готов проект, будут понятны и сроки окончания. Пока всем, кто живёт в гостинице или хостеле, предоставят комнаты в муниципальном манёвренном фонде», – написал Акулов в своём телеграм-канале.
Он добавил, что жильцов планируют освободить от оплаты коммунальных услуг с 30 января.

Ранее сообщалось, что 29 января жильцов дома на Октябрьской улице пришлось эвакуировать из-за образовавшейся на фасаде трещины. Позже выяснилось, что собственники самовольно сделали перепланировку, установили душевые кабины и переделали систему канализации. Из-за несогласованных работ стены дома постоянно мокли, что вызвало угрозу обрушения.

В здании 1966 года постройки прописаны 120 человек, постоянно проживают 24.

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#подмосковье
#московская область
#сергиев посад
#дом
#капремонт
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Подмосковный омбудсмен Фаевская пригласила правозащитников к участию в конкурсе
01 февраля 2024, 20:15

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

В Подмосковье начали принимать документы от претендентов на награждение Знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области». Побороться за знак могут люди, занимающиеся плодотворной общественной деятельностью по защите прав и свобод человека.
«Знак отличия будет вручён в Международный день прав человека, который отмечают 10 декабря. Его получают помогающим тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Приглашаю принять участие в отборе юристов, адвокатов, правозащитников, общественных деятелей, журналистов и просто неравнодушных граждан», – сказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
Чтобы принять участие в отборе, нужно направить ходатайство о награждении и необходимые документы по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

Помимо этого, документы можно послать по электронной почте upchmo@mosreg.ru не позднее 1 ноября текущего года.

Узнать подробности отбора и скачать формы для заполнения можно по ссылке.

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#ирина фаевская
#правозащита
#омбудсмен
#награда
#конкурс
#московская область
#подмосковье
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Нанотехнолог Кучеров раскрыл, когда Земля прекратит своё существование
Нанотехнолог Кучеров: Земля погибнет через 7 млрд лет
01 февраля 2024, 20:06

Фото: istockphoto.com/egal

Инженер-нанотехнолог Государственного университета просвещения Роман Кучеров высказал предположение о том, что Земля прекратит своё существование через 7 млрд лет.
По его словам, это случится тогда, когда Солнце будет находится в фазе красного гиганта.

«Примерно через 7 млрд лет весь водород в центре Солнца иссякнет, область термоядерных реакций переместится в верхние слои Солнца, где он ещё останется, из-за чего Солнце превратится в красного гиганта. Его радиус увеличится более чем в 210 раз, что может превзойти радиус орбиты Земли. Если это произойдет, то наша планета будет поглощена и уничтожена Солнцем», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кучеров.

Ранее замдиректора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института им. Лебедева РАН Игорь Чашей заявлял, что вспышки на Солнце не оказали негативного влияния на нашу планету, поскольку космическая буря, вызванная им, обошла Землю стороной.

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В Новый год зафиксировали крупнейшую с 2017 года вспышку на Солнце
#ран
#солнце
#планета
#земля
#космос
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