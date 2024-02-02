SHOT: В Курской области пьяный мужчина ударил ребёнка в «Пятёрочке»

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В магазине «Пятерочка» города Курчатова (Курская область) «Пятерочка» мужчина напал на ребёнка и был задержан. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Житель Курчатова подошел к мальчику и ударил кулаком в голову — ребенок упал на пол, после чего мужчину остановили другие покупатели. Нападавший сразу скрылся из магазина, но его уже задержала полиция. Известно, что в момент нападения он был сильно пьян.
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