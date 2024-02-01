Вышедший из колонии мужчина сел на 14 лет за надругательство над мальчиком

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Великоустюгский суд Вологодской области приговорил к 14,5 года колонии строгого режима 33-летнего мужчину, который недавно вышел из колонии, за надругательством над мальчиком. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на объединённую пресс-службу судов региона.
Волгоградца признали виновным по статье 132 УК РФ («Действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Помимо этого, осужденный за сексуальное насилие пройдет лечение у врача психиатра-нарколога.
Согласна материала дела, в мае 2023 года мужчина вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи и грабеж. В августе россиянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения подошел к компании ребят на детской площадке во дворе дома на улице Виноградова в Великом Устюге. Он предложил мальчикам уединиться и пообещал деньги и вейп. Когда дети отказались, он направился в ларек за добавкой спиртного и сигаретами. После чего к мужчине подошел один из мальчиков. Он завел ребенка внутрь деревянной горки и там совершил в отношении ребенка сексуальное насилие.
Свою вину мужчина признал частично, отметив, что насилия к ребенку не применял.
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Алина Юрчак