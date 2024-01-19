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Житель Камчатки бил детей сожительницы током и лишал их еды

Житель Камчатки бил детей сожительницы током и устраивал между ними спарринги
19 января 2024, 02:54
Фото: istockphoto/globalmoments

Фото: istockphoto/globalmoments

Житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в насильственных действиях в отношении двух сыновей своей сожительницы, включая применение электрошокера, ограничение питания и организацию физических поединков между детьми, сообщает прокуратура Камчатки.
По данным ведомства, подозреваемый под предлогом образовательных мер причинял мальчикам телесные повреждения различными способами, в том числе нанося удары руками, ногами и электрошокером.

Дети были лишены полноценного питания и спальных мест, а также вынуждены были участвовать в физических упражнениях.


Сообщается, что бабушка детей обратилась с информацией о произошедшем, после чего потерпевшие были изъяты из семьи и переданы в социальное учреждение.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Истязание», и рассматривается вопрос о его заключении под стражу.

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#сын
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Хуситы заявили о прямом попадании в американский танкер
Хуситы заявили о попадании в американский танкер противокорабельными ракетами
19 января 2024, 02:37

Фото: iStock/SHansche

Вооруженные силы хуситского движения «Ансар Алла» в Йемене, поддерживаемого Ираном, заявили о нанесении прямого удара по американскому судну «Chem Ranger» в Аденском заливе с использованием противокорабельных ракет, передает РИА Новости.
Представитель хуситов Яхья Сариа сообщил о целевой операции в социальных сетях. Ранее британская компания Ambrey, занимающаяся морской безопасностью, сообщила о четырех неопознанных беспилотниках, облетевших американский танкер у берегов Йемена. Танкер под флагом Маршалловых островов не пострадал и продолжил свой рейс.

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#нефть
#операции
#минфин
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Финансист Валишвили объяснила, как избежать скрытых списаний с карты
Финансист Валишвили посоветовала отказаться от ряда подписок и услуг банка
19 января 2024, 02:31

Фото: iStock/utah778

Финансист Мери Валишвили рассказала, что существует несколько способов защитить свои карты от скрытых автоматических списаний, которые практикуют маркетплейсы и банки. Об этом пишет «Прайм».
В первую очередь специалист посоветовала отказаться от ненужных услуг в своём банке и отозвать согласие на списание на различных сервисах и платформах. Также необходимо в приложении банка установить получение уведомлений обо всех операциях и запретить какие-либо списания без подтверждения клиента.

Валишвили добавила, что в Госдуму внесён законопроект, включающий запрет для платных сервисов на автоматические списания и продление подписок без уведомления пользователя. Если он будет принят, права россиян будут защищены с помощью ещё одного инструмента, заключил финансист.

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#законопроект
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В Москве начались крещенские купания
19 января 2024, 02:16

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Крещенские купания начались в Москве, сообщает РИА Новости.
В том числе, купель оборудовали в Строгинской пойме. Корреспондент агентства отмечает, что, несмотря на снегопад и мороз, желающих окунуться очень много.

На месте купания дежурят спасатели и медики.


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Сгоревший склад Wildberries не был застрахован
РБК: здание сгоревшего 13 января склада Wildberries в Шушарах не застраховали
19 января 2024, 02:07

Фото: iStock/maxoidos

Согласно информации от источников на рынке страхования, здание склада Wildberries в Шушарах, которое сгорело 13 января, не было застраховано, пишет РБК.
По словам одного из собеседников, компания рассматривала вопрос о заключении страхового договора с крупной страховой компанией перед возгоранием, однако сделка так и не была завершена.

Другой источник подтвердил, что застрахован был только товар, а само здание осталось без страховки.

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#товар
#здание
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Автоэксперт Кадаков: Части россиян необходимо заменить водительские права
19 января 2024, 00:58

Фото: iStock/SergeiGorin

В декабре 2023 года МВД РФ приняло решение о продлении срока действия водительских прав, которые истекают в 2024 и 2025 годах, но некоторых россиянам все же следует их заменить. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на главреда журнала «За рулем» Максима Кадакова.
«При выезде за рубеж (не важно, куда — в Казахстан, в Белоруссию, в Азербайджан, в Армению) нужно, конечно, права менять, потому что тамошние полицейские будут смотреть на срок действия, который указан на пластике. Доступа к российским базам данных у них нет», — цитирует издание слова собеседника.

Кадаков добавил, что в других случаях человек может сам решить, когда заменять права. Специалист добавил, что можно сделать это до или после истечения срока действия документа.

«Можно и после истечения срока поменять права, в том числе продлённого срока. За это тоже никакого штрафа нет. Главное помнить, что выезжать на дороги в последнем случае нельзя», — пояснил эксперт.

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На границе Кении и Сомали взорвалась повозка с ослами
AP: заминированная повозка с ослами взорвалась на границе Кении и Сомали
19 января 2024, 00:56

Фото: iStock/Alberto Menendez

На пограничном посту между Кенией и Сомали в результате взрыва заминированной повозки погиб один кенийский полицейский, еще четверо получили тяжелые ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Кенийские правоохранители отмечают, что повозка, которую тащили два ослика под управлением одного человека, пересекла границу со сомалийской стороны и была остановлена полицией для проверки груза.

При обнаружении полицейских водитель покинул повозку и убежал обратно в Сомали. В этот момент повозка взорвалась, вызвав пожар на пограничном посту в кенийском округе Мандера на северо-востоке страны. Позднее водитель был арестован сомалийской полицией. В настоящее время ведутся переговоры о его передаче кенийским властям между службой безопасности округа Мандера и полицией Була-Хава.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку, однако подозрения падают на исламистскую группировку «Аш-Шабаб»*, базирующуюся в Сомали и связанную с «Аль-Каидой»*. Группировка активно сопротивляется центральному правительству Сомали и мешает гуманитарной деятельности ООН.

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Стало известно, какие товары сильнее всего подорожали в России в 2023 году
Росстат: сильнее всего в 2023 году в России подорожали яйца, помидоры и груши
19 января 2024, 00:50

Фото: IStock/ipopba

В России по результатам прошлого года десятку товаров с самым значительным ростом цен возглавили яйца, помидоры и груши, следует из данных Росстата, передает РИА Новости.
Цены на продукты продолжают расти в России. По данным Росстата, за прошлый год яйца подорожали на 61,4%, помидоры — на 51,1%, а груши — на 48,3%. В топ-5 товаров с наибольшим ростом цен также вошли виноград (48,2%) и бананы (46,9%). Чеснок подорожал на 46,4%, а газовое моторное топливо — на 41,2%. Поездка в Белоруссию прибавила в цене 37,6%, лекарство "Фуромесид" — на 34,2%. Апельсины закрывают список товаров с наибольшим ростом цен в 2023 году.

Примечательно, что четверть товаров, отслеживаемых Росстатом, подорожала более чем на 7,4%, уровень инфляции в стране. Среди таких товаров — капуста (29,4%), курица (27,7%), огурцы (18,3%), баранина (17,6%), свинина (13%), рыба (живая — 12,5%, мороженая — 9,2%), сахар (10,8%) и рис (10,5%). Власти ожидают замедления темпов инфляции в текущем году, с прогнозами от 4% до 4,5%.

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В Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП
На Ленинградском шоссе в Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП
19 января 2024, 00:34

Фото: istock/blinow61

Управление Роспотребнадзора по Москве не обнаружило загрязнения воздуха после аварии с грузовиком, перевозившим фтороводородную кислоту на севере столицы, сообщили на сайте ведомства.
Специалисты, получив информацию о ДТП, выехали на место для отбора проб воздуха на содержание фтороводородной кислоты в районе ближайших малоэтажных частных домов на расстоянии 50 метров от места происшествия.

Результаты исследований не показали превышения гигиенических нормативов. Ситуация с загрязнением воздуха в Москве продолжает находиться под постоянным контролем управления Роспотребнадзора по Москве.

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Проводница поезда выбросила из вагона кота одного из пассажиров
В Кирове больше недели ищут выброшенного из поезда проводницей домашнего кота
18 января 2024, 23:56

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, случайно выпустила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове, сообщает KP.RU.
Кот, который находился в переноске согласно правилам, вырвался из нее и стал свободно гулять по вагону, после чего исчез. Записи камер наблюдения подтвердили, что проводница выкинула кота из поезда.

Владелец питомца обратился за помощью к волонтерам, которые присоединились к поискам. За нахождение кота была назначена награда в размере 30 тысяч рублей. Также владелец обратился в транспортную полицию.

Проведена проверка, в ходе которой проводница признала, что ошибочно приняла кота за бродячее животное, также подчеркнув роль халатности сопровождающего пассажира.

Проводницу опросили, и она сообщила, что узнала о коте от других пассажиров, пыталась найти его владельца, но не смогла, предположив, что животное забрело в вагон случайно.

Хозяева кота подали заявление в полицию, но дело по статье «Самоуправство» было отклонено, поскольку не было признаков преступления.

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