Житель Камчатки бил детей сожительницы током и лишал их еды

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Житель Петропавловска-Камчатского обвиняется в насильственных действиях в отношении двух сыновей своей сожительницы, включая применение электрошокера, ограничение питания и организацию физических поединков между детьми, сообщает прокуратура Камчатки.
По данным ведомства, подозреваемый под предлогом образовательных мер причинял мальчикам телесные повреждения различными способами, в том числе нанося удары руками, ногами и электрошокером.
Дети были лишены полноценного питания и спальных мест, а также вынуждены были участвовать в физических упражнениях.
Сообщается, что бабушка детей обратилась с информацией о произошедшем, после чего потерпевшие были изъяты из семьи и переданы в социальное учреждение.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Истязание», и рассматривается вопрос о его заключении под стражу.
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Дети были лишены полноценного питания и спальных мест, а также вынуждены были участвовать в физических упражнениях.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Истязание», и рассматривается вопрос о его заключении под стражу.
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Артем Кузьмин