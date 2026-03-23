SHOT: Яркое полярное сияние озарило небо от Москвы до Республики Коми
Жители нескольких регионов России стали свидетелями яркого полярного сияния, которое раскрасило небо фиолетово-зелёными переливами. Кадры природного явления выложили в Telegram-канале SHOT.
В публикации отмечается, что необычные светящиеся полосы зеленого, красного и фиолетового цветов наблюдали на огромной территории — от Москвы до Республики Коми.
Жители Курской, Ленинградской, Челябинской и многих других областей подтвердили, что увидели красивые переливы. В доказательство своих слов очевидцы опубликовали фотографии интенсивного сияния в ночном небе. Причиной масштабного явления стала сильная магнитная буря уровня G3, которая обрушилась на Землю ранее.
В пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН объяснили, что в следующий раз возможность увидеть такие мощные полярные сияния представится только осенью. Это связано с тем, что Солнце становится всё более спокойным, а продолжительность светового дня постепенно растёт.
Читайте также: