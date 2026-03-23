Сотрудники ТЦК ворвались в ресторан Одессы и мобилизовали поваров
В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали поваров прямо на рабочих местах в ресторане, притворившись посетителями. Об этом 22 марта пишет РЕН ТВ со ссылкой на украинские СМИ.
Согласно материалу, около двадцати человек в масках ворвались на кухню заведения в рабочее время. На вопрос сотрудницы о том, что они здесь делают, последовал уклончивый ответ: «Просто зашли». На требования предъявить документы военкомы не отреагировали, но свои агрессивные действия не прекратили.
Силовики забрали нескольких поваров из ресторана, не обращая внимания на то, что те работали. Официальных комментариев относительно случившегося пока не поступало.
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы.
В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников. Ранее сообщалось, что на подконтрольной Украине территории Харьковской области женщины пытаются защитить своих мужчин от насильственной мобилизации.
Читайте также: