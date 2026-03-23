Сотрудники ТЦК ворвались в ресторан Одессы и мобилизовали поваров

23 марта 2026, 00:39

В Одессе сотрудники ТЦК пришли в ресторан и без объяснений мобилизовали поваров

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали поваров прямо на рабочих местах в ресторане, притворившись посетителями. Об этом 22 марта пишет РЕН ТВ со ссылкой на украинские СМИ.