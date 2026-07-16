Шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят 140-летию компании «Россети Ленэнерго»

16 июля 2026, 14:13

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Санкт-Петербурге в ночь на 17 июля звуковое шоу «Поющие мосты» посвятят свою программу 140-летию старейшей энергетической компании России — «Россети Ленэнерго».





Так, над Невой прозвучит специальная программа, состоящая из произведений российских композиторов, а на пролете Дворцового моста организуют тематическую лазерную проекцию.



По традиции программа начнется с Гимна Великому городу из балета «Медный всадник». Далее в плэй-листе «Поющих мостов» появятся финал Симфонии №4 и пьеса «Июль» из цикла «Времена года» Петра Чайковского.



По данным «Петербургского дневника», 16 июля 1886 года император Александр III утвердил устав «Общества электрического освещения», тогда и началась история «Россети Ленэнерго». Тогда компания носила название «Ленэнерго». На сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших в стране.





«За 140 лет она прошла путь от первых городских электростанций до современного электросетевого комплекса, обеспечивающего жизнедеятельность Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — говорится в материале издания.