Шри-Ланка объявила о депортации россиян с просроченными визами

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Супружеская пара, последний год проживающая на Шри-Ланке без виз, 5 ноября будет выслана в Тюмень. Арест пары был произведен 26 октября, после чего суд вынес решение об их задержании и помещении в СИЗО.
Россияне были взяты под стражу за нарушение местного меграционного законодательства, которое запрещает жить в стране без действующих виз.
Посольство России следит не только за депортацией, но также принимает участие в обеспечении комфортных условий содержания россиян, которых задержали на территории Шри-Ланки.
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«Посольству удалось добиться их перевода в центр депортации в Коломбо. Оттуда они будут доставлены в международный аэропорт Матталы, из которого 5 ноября должны вылететь в Тюмень», — говорит о будущем супружеской пары посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян.
Посольство России следит не только за депортацией, но также принимает участие в обеспечении комфортных условий содержания россиян, которых задержали на территории Шри-Ланки.
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Мария Моисеева