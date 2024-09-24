В РФ захотели выдворять мигрантов за пропаганду идеологии чайлдфри

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За пропаганду движения чайлдфри хотят выдворять мигрантов из России, пишет ТАСС, ссылаясь на предложение в законодательной инициативе ввести административную ответственность за продвижение идей чайлдфри.
Сегодня в стране работает закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений, а также смены пола. По нему мигранты могут быть оштрафованы до 100 тысяч рублей или арестованы на срок в 15 дней с депортацией. Более строгое наказание предусмотрено за пропаганду с использованием интернета или среди детей. Физлицам грозят штрафы до 400 тысяч рублей, а юрлицам — до пяти миллионов.
Такие же меры хотят ввести за продвижение чайлдфри. Предусмотрена в том числе и депортация.
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