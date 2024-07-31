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Активист Станислав Букайн, бежавший в Россию из Латвии вместе с маленькой дочкой, заявил о предвзятой судебной системе Латвии по отношению к русским.
Подробнее об этом он рассказал Марии Бутиной в рамках проекта «Своих не бросаем».
До этого издание Politico сообщило о том, что ЕС не смог согласовать заявление об обеспокоенности, связанной с процедурой проведения выборов президента в Венесуэле. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, всему виной позиция Венгрии, наложившей вето на такое заявление.
Ранее стало известно, что в Псковской области готовят пункты временного размещения (ПВР) для граждан, которым грозит депортация из Латвии.
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«В последнее время, учитывая всю предвзятость судебной системы по отношению к русским в Латвии, а также ту ювенальную юстицию, с которой я столкнулся по поводу своей дочери, я понял, что правды в Латвии мы не добьёмся», — приводит RT слова Букайна.
До этого издание Politico сообщило о том, что ЕС не смог согласовать заявление об обеспокоенности, связанной с процедурой проведения выборов президента в Венесуэле. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, всему виной позиция Венгрии, наложившей вето на такое заявление.
Ранее стало известно, что в Псковской области готовят пункты временного размещения (ПВР) для граждан, которым грозит депортация из Латвии.
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Мелисса Тимофеева