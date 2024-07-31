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Активист Букайн заявил о предвзятости латвийских судов к русским

31 июля 2024, 15:08
Фото: iStock/william87

Фото: iStock/william87

Активист Станислав Букайн, бежавший в Россию из Латвии вместе с маленькой дочкой, заявил о предвзятой судебной системе Латвии по отношению к русским.
Подробнее об этом он рассказал Марии Бутиной в рамках проекта «Своих не бросаем».

«В последнее время, учитывая всю предвзятость судебной системы по отношению к русским в Латвии, а также ту ювенальную юстицию, с которой я столкнулся по поводу своей дочери, я понял, что правды в Латвии мы не добьёмся», — приводит RT слова Букайна.



До этого издание Politico сообщило о том, что ЕС не смог согласовать заявление об обеспокоенности, связанной с процедурой проведения выборов президента в Венесуэле. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, всему виной позиция Венгрии, наложившей вето на такое заявление.

Ранее стало известно, что в Псковской области готовят пункты временного размещения (ПВР) для граждан, которым грозит депортация из Латвии.

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#суд
Израиль отказался брать на себя ответственность за смерть лидера ХАМАС
ЦАХАЛ: Израиль не берёт на себя ответственность за гибель Хании
31 июля 2024, 15:12

Фото: iStock/e-crow

Власти Израиля не возьмут на себя ответственность за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В ночь на 31 июля в результате израильского удара по резиденции Хании в Иране скончался сам лидер ХАМАС и его телохранитель. Представитель движения в Ливане Махмуд Тах заявил, что ответственность за убийство лежит на Израиле и США, поскольку оно было согласовано с Вашингтоном.

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что его государство заставит пожалеть террористов, убивших палестинского политика.

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#израиль
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#хамас
#убийство
#сша
#иран
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Депутат ГД Красов пояснил отказ в отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
31 июля 2024, 14:29

Фото: iStock/scaliger

Первый заместитель председателя Государственной думы по обороне Андрей Красов пояснил, почему отцам троих детей не стали предоставлять отсрочку от мобилизации. Трансляция с прошедшего заседания опубликована на портале Думы.
По его словам, комитет по обороне понимает желание авторов подобной инициативы обезопасить максимальное число граждан от частичной или общей мобилизаций, которые, по их мнению, имеют неблагоприятные последствия. Однако Красов подчеркнул, что вопросы национальной безопасности и обороноспособности государства являются основополагающими.

Таким образом, депутат отметил, что каждый мужчина должен защищать свою семью и страну, а уже после заботиться о добыче.

«Из чего состоит "мужчина"? "Муж" и "чин". "Муж" — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем "чин" — это работник, добытчик», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Госдума не приняла проект закона об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей.

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Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу
Зеленский подписал закон о заморозке выплат по внешнему долгу Киева до 1 октября
31 июля 2024, 14:14

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу Киева. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на размещенную на сайте парламента страны информацию.
Данный законопроект разрешает приостановить выплаты по внешнему долгу Украины до 1 октября текущего года. Уточняется, что закон поможет достигнуть соглашения между Киевом и его кредиторами о реструктуризации задолженности.

Примечательно, что Верховная Рада приняла этот законопроект 18 июля этого года.

Ранее политолог Василий Стоякин заявил в беседе с РИА Новости, что Украина не в состоянии самостоятельно покрыть свои финансовые потребности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион уверен в его непричастности
31 июля 2024, 14:06

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Адвокат подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион Вячеслава Зинченко Игорь Сулима заявил, что нет никаких доказательств причастности его подзащитного к убийству, его слова передает издание «Украинские новости».
«По моему мнению, доказательства сомнительны. Кроме объяснений свидетелей, ни один из которых не указывает на Вячеслава, есть ряд других противоречий — рост и прочее», — заявил Сулима.

Он также предположил, что Зинченко мог взять на себя вину за убийство, чтобы другой человек мог избежать ответственности за преступление.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась во львовской больнице после покушения в пятницу, 19 июля. Пуля после выстрела попала женщине в висок. Фарион умерла в больнице, не приходя в сознание. Ответственность за убийство политика взяли на себя участники одной из неонацистских организаций.

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Президент Индонезии Субианто прибыл в Москву на встречу с Путиным
31 июля 2024, 14:06

Фото: iStock/Galih Andhika Putra

Избранный президент и глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Субианто в среду.

Отмечается, что в первую очередь пройдут переговоры в узком составе, после чего встреча продолжится в формате рабочего завтрака. Такую систему общения Песков назвал эффективной, поскольку она позволяет детально пройтись по всем вопросам двусторонних отношений.

Также посол Индонезии в Москве Жосе Тавареш сообщил в беседе с агентством, что президент страны собирается встретиться с министром обороны России Андреем Белоусовым.

Выборы президента состоялись в Индонезии 14 февраля. По итогам голосования победу одержал Прабово Субианто. Его инаугурация пройдёт 20 октября.

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В Подмосковье подали больше всего заявлений на участие в голосование по месту нахождения и онлайн
В Подмосковье подали больше всего заявлений на участие в ДЭГ
31 июля 2024, 13:40

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Жители Московской области подали больше всего заявлений на участие в электронном голосовании. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома со ссылкой на заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой.
«По состоянию на сегодняшнее утро подано уже более 140 тыс. заявлений: 126 тыс. 820 заявлений на участие в ДЭГ и 13 тыс. 641 – о включении в список избирателей по месту нахождения. Наибольшее число заявлений – в Московской области, в том числе об участии в ДЭГ – 36 тыс. 155», – отметили в пресс-службе.
Далее идут Вологодская и Челябинская области, Республики Алтай и Чувашия.
«Подчеркну, что мы никого не принуждаем голосовать с помощью ДЭГ. Это исключительно дополнительная возможность для наших избирателей и их право выбора», – отметила Памфилова.
В Мособлизбиркоме напомнили, что приём заявок на участие в ДЭГ продлится до начала сентября.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Выборы в советы депутатов пройдут осенью в 25 городских округах Подмосковья – Волоколамск, Дзержинский, Звёздный городок, Лотошино, Солнечногорск, Дубна, Жуковский, Краснознаменск, Котельники, Ленинский, Луховицы, Мытищи, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Кашира, Королёв, Воскресенск, Сергиев Посад, Бронницы, Власиха, Восход, Реутов, Щелково, Одинцово и Раменское.

Кроме того, в Единый день голосования в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске состоятся довыборы депутатов.

На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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Журналист Додолев рассказал об одержимости Зеленского российским телевидением
Журналист Додолев: Зеленский мечтал о своём шоу на российском ТВ
31 июля 2024, 13:32

Президент Украины Владимир Зеленский до начала своей политической карьеры мечтал о собственном телешоу на российском телевидении. Об этом журналист и телеведущий Евгений Додолев рассказал в беседе с aif.ru.
Он отметил, что в период с 2012 по 2013 годы часто встречал Зеленского в зданиях телерадиокомпании ВГТРК и даже обедал несколько раз с ним в одной компании.

По словам журналиста, Зеленскому даже удалось выпустить пилотный выпуск программы с соведущей Татьяной Лазаревой*. Также он пытался сотрудничать с комиком Максимом Галкиным*.

Додолев отметил, что Зеленский грезил запуском собственной программы на российском ТВ, чего в итоге так и не произошло. Он также подчеркнул, что в то время Зеленский казался пророссийски настроенным.

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*признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признан Минюстом РФ иноагетом
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#россия
#телевидение
#программа
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Журналист Додолев: Зеленский раньше не знал украинский язык и смеялся над ним
31 июля 2024, 13:04

Владимир Зеленский раньше не умел говорить на украинском языке и даже смеялся над ним. Об этом рассказал журналист и писатель Евгений Додолев, его слова передает aif.ru.
Додолев рассказал, что еще в далеких 20012-20013 годах часто встречал Зеленского в телекомпании ВГТРК. Они даже несколько раз вместе обедали в сербском ресторане.

«Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на мове (украинский язык — ред.), рассказывал анекдоты про рогулей (жаргонное название сельских жителей Украины — ред)», — раскрыл подробности общения с Зеленским журналист.

Он также добавил, что жителей Западной Украины Зеленский презирал и называл их кретинами. По словам Додолева, тогда нынешний глава Украины выглядел пророссийски настроенным, постоянно шутил и пытался за всех заплатить.

Журналист также добавил, что в те времена Зеленский мечтал запустить собственный проект на российском телевидении, однако у него ничего не вышло.

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Иран заставит пожалеть виновных в гибели Хании, заявил президент Пезешкиан
Президент Ирана: страна заставит пожалеть террористов, убивших лидера ХАМАС
31 июля 2024, 12:45

Фото: iStock/Rainer Puster

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти страны заставят «террористов-оккупантов» пожалеть об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания. Его слова приводит местное информагентство Tasnim.
Он подчеркнул, что Иран будет защищать свою территориальную целостность, достоинство и честь, заставив террористов пожалеть о своём поступке.

Ранее в этот день ХАМАС сообщило и гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана, где он находился после инаугурации нового президента страны. Также при обстреле погиб один из его телохранителей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху незадолго до смерти Хании заявил, что военная операция в Секторе Газа будет продолжаться до полной ликвидации всех вооружённых формирований ХАМАС.

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#иран
#хамас
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#убийство
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