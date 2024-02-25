Шри-Ланка проведёт расследование из-за непродления виз россиянам

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Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование после заявления генерального комиссара миграционной службы Харша Илукпития о прекращении продления долгосрочных виз гражданам России и Украины. Об этом сообщает местное издание Ada Derana.
Отмечается, что правительство государства официально не принимало решения об отмене продления виз.
Ранее сообщалось, что россиян и украинцев обязали покинуть Шри-Ланку в ближайшие две недели, до 7 марта, в связи с тем, что их долгосрочные визы не будут продлены.
Затем выяснилось, что департамент иммиграции и миграции выдал уведомление туристам без предварительного согласования его с правительством.
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Ранее сообщалось, что россиян и украинцев обязали покинуть Шри-Ланку в ближайшие две недели, до 7 марта, в связи с тем, что их долгосрочные визы не будут продлены.
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Анастасия Чинкова