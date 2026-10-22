Российские альпинисты подхватили неизвестную болезнь на Эвересте

22 октября 2026, 15:16

SHOT: четверо российских альпинистов подхватили неизвестную болезнь на Эвересте

Фото: iStock/ SCM Jeans

Четверо российских альпинистов подхватили неизвестную болезнь во время восхождения на Эверест. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.