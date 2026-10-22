Российские альпинисты подхватили неизвестную болезнь на Эвересте
Четверо российских альпинистов подхватили неизвестную болезнь во время восхождения на Эверест. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Группа из четырех человек отправилась в поход в понедельник, но уже в первый день самочувствие Натальи Б. ухудшилось: у нее закружилась голова и появилась сильная слабость. Девушка не смогла идти дальше, и ее экстренно эвакуировали с горы на вертолете. Точный диагноз назвать не смогли — команда так и не поняла, чем именно заболела Наталья. Трое оставшихся альпинистов решили продолжить путь без дополнительного кислорода и поддержки шерпов. Но на четвертый день у них проявились все те же симптомы — слабость и головокружение.
В настоящий момент группа пытается спуститься, но путь осложняют сразу несколько факторов: закрытие привычных пеших маршрутов на этом участке из-за непогоды, отсутствие поблизости медиков, а также экстремальный холод на горе. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ветер усилится, и пятница может стать особенно опасным днем для спуска.
Ранее российский альпинист и блогер, который первым в мире покорил Эверест на одних руках, сообщил в соцсетях, что совершил восхождение на две вершины Эльбруса — Восточную и Западную.
Читайте также: