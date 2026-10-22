Российский охотник отбил товарища от медведя
Житель Пермского края выжил после нападения медведя во время охоты на кабанов. Об этом пишет газета «Искра Прикамья».
Инцидент произошел около села Дуброво Еловском округа. Во время охоты на кабана мужчина неожиданно столкнулся с медведем. Хищник повалил охотника на землю и вцепился ему в бедро и руку. На помощь пришел товарищ пострадавшего, который смог отвлечь животное и подстрелил его.
В материале отмечается, что медведь, вероятнее всего, готовился устроить берлогу и залечь в спячку. По словам местных, следы дикого зверя им попадались и раньше.
Ранее сообщалось, что медведь бродит рядом с новым детским садом «Огонек» в селе Белый Яр Алтайского района Хакасии. На место оперативно выехали специалисты, которые организовали поиск хищника. Местных жителей временно отказаться от прогулок.
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