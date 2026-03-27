Штраф или эвакуация: перекрытие выхода из подъезда грозит водителям последствиями
Перекрытие выхода из подъезда автомобиля может привести к штрафу или эвакуации. Юрист, преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени Кутафина Георгий Пачулия сообщил об этом в разговоре с ТАСС.
Если машина заблокировала выход, а водитель не оставил контактный телефон, следует обратиться в ГИБДД. Сотрудники зафиксируют нарушение и вызовут эвакуатор для транспортировки автомобиля на штрафстоянку.
Пачулия отметил, что автовладелец также обязан оплатить услуги эвакуации. В Москве стоимость перевозки автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил составляет 12,4 тысячи рублей. Хранение авто на штрафстоянке обойдется в 2,4 тысячи рублей за сутки для категории В и D с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны.
Читайте также: