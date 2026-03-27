45% автовладельцев в РФ тратят на машины менее 10% зарплаты в месяц
Согласно исследованию автомобильного портала «Дром», 45% владельцев автомобилей в России ежемесячно тратят на свои машины менее 10% от зарплаты. В опросе, проведенном в феврале, приняли участие более 12 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости.
Большинство автовладельцев учитывают затраты на топливо, запчасти, страховку и обслуживание. Около 32% респондентов заявили, что их расходы составляют 10-20% от дохода. Почти четверть (23%) тратят более 20%. Наименьшие расходы наблюдаются у жителей Москвы (56%), Санкт-Петербурга (55%) и Ленобласти (54%). В то же время водители из Башкирии и Якутии тратят более 20% от своей зарплаты на содержание авто.
В феврале текущего года россияне купили 411,9 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что на 5,7% меньше, чем в январе, но на 3,7% выше уровня последнего зимнего месяца 2025 года.
Читайте также: